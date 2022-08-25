ШИК И БЛЕСК! ⟩ На открытии небоскреба в Таллинне красивые и богатые гуляли от заката до рассвета
На открытии небоскреба в Таллинне красивые и богатые гуляли от заката до рассвета
Грандиозная вечеринка прошла по случаю открытия второй многоквартирной высотки с бизнес-площадями в квартале Endover Rocca Tower. Ведущим вечера выступал известный эстонский актер Франц Мальмстен, а дорого и богато одетые гости, попивая дорогое шампанское и закусывая отменными устрицами, гуляли до утра.
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