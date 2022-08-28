Иногда хочется попросить у Деда Мороза на Новый год не миллионы евро, а умение вовремя «выключать» лицо. Кто же думал, что невозмутимость — главный трюк взрослой жизни? Когда больше всего хочется убежать домой и завернуться в плед, прикусывая шоколадки, приходится держать оборону и скрывать эмоции. Знакомо? Thevoicemag.ru идет на подмогу с фешен-хаками, которые заметно упростят жизнь!
Как скрыть эмоции с помощью одежды: три секретных способа, о котором знают стилисты
На работе нужно сохранять деловой настрой, а во время разговора с обидчиками не хочется уронить лицо. Так что приходится брать себя в руки и на время прятать всю гамму чувств, которая вот-вот отразится в языке тела и мимике. Чтобы замаскировать все переживания, не обязательно проходить тренинги секретных агентов — достаточно подобрать аутфит, который заставит собеседника считать, что ты на коне.
Вот три важных совета от модных экспертов, которые помогут тебе быстро замаскировать грусть или гнев.
Внимательнее к цветам, они выдадут твой настрой быстрее всего! Жизнерадостно желтым маскируй печаль, зеленым — разочарование, неуверенность — шоколадным и песочным. Чувствуешь, что погрязла в мелких назойливых проблемах — носи белое и строгие фасоны. Вот увидишь, как при взгляде на свое отражение ты почувствуешь прилив мотивации!
Следи за кроем: посадка твоей одежды транслирует коллегам и боссу твой... Профессионализм. И хотя то, насколько выглажен твой пиджак, напрямую не влияет на качество работы, ровные линии и плотные материалы подсознательно программируют окружающих на то, что ты — большой спец в своем деле. Так что если ты страдаешь от синдрома самозванца и сомневаешься в том, что работаешь на максимум, обзаведись добротным брючным костюмом.
Чувствуешь себя серой мышкой и ощущаешь неуверенность? Разряжаться, как попугай, в порыве самовыражения точно не стоит. Лучше попробуй добавить в свой образ выразительный принт. Может, это клетка в стиле Burberry или сумка с вышитыми на ней крупными цветами.
Достаточно одной броской и говорящей детали, чтобы ты выделилась из толпы. Топ с объемными воланами на одном рукаве, лонгслив с перьями — выбери что-то одно и добавь в свой повседневный образ. Раз — и твой уникальный характер быстро проявился. Два — и ты чувствуешь себя оригинальной!