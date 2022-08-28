Как скрыть эмоции с помощью одежды: три секретных способа, о котором знают стилисты

На работе нужно сохранять деловой настрой, а во время разговора с обидчиками не хочется уронить лицо. Так что приходится брать себя в руки и на время прятать всю гамму чувств, которая вот-вот отразится в языке тела и мимике. Чтобы замаскировать все переживания, не обязательно проходить тренинги секретных агентов — достаточно подобрать аутфит, который заставит собеседника считать, что ты на коне.

Вот три важных совета от модных экспертов, которые помогут тебе быстро замаскировать грусть или гнев.

Внимательнее к цветам, они выдадут твой настрой быстрее всего! Жизнерадостно желтым маскируй печаль, зеленым — разочарование, неуверенность — шоколадным и песочным. Чувствуешь, что погрязла в мелких назойливых проблемах — носи белое и строгие фасоны. Вот увидишь, как при взгляде на свое отражение ты почувствуешь прилив мотивации!

Следи за кроем: посадка твоей одежды транслирует коллегам и боссу твой... Профессионализм. И хотя то, насколько выглажен твой пиджак, напрямую не влияет на качество работы, ровные линии и плотные материалы подсознательно программируют окружающих на то, что ты — большой спец в своем деле. Так что если ты страдаешь от синдрома самозванца и сомневаешься в том, что работаешь на максимум, обзаведись добротным брючным костюмом.

Чувствуешь себя серой мышкой и ощущаешь неуверенность? Разряжаться, как попугай, в порыве самовыражения точно не стоит. Лучше попробуй добавить в свой образ выразительный принт. Может, это клетка в стиле Burberry или сумка с вышитыми на ней крупными цветами.