REPORTER В ОДЕССЕ ⟩ Чем сейчас живет этот черноморский курорт? «Идет война, только дурак не боится» (ВИДЕО)

«И это точно. Глупо было бы не бояться, и это в Одессе очень заметно. В обычное время парки развлечений и пляжи здесь до отказа заполнены людьми, ведь в это время наблюдается пик туристической активности. Но 24 августа 2022 года здесь всё по-другому. Несколько дней назад президент Владимир Зеленский сказал, что на этой неделе российские войска планируют самые кровавые нападения. После этого посольство США в Украине призвало своих граждан немедленно покинуть страну. И это заметно. Из Киева и Одессы многие уехали после этого призыва. Но в первой половине дня 24 августа всё же никакой серьезной атаки не произошло. Но, как говорится, еще только 3 часа дня», – ведет репортаж из Одессы журналист Мадис Киммель.