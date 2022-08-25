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REPORTER В ОДЕССЕ ⟩ Чем сейчас живет этот черноморский курорт? «Идет война, только дурак не боится» (ВИДЕО)

Limon.ee
Чем сейчас живет этот черноморский курорт? «Идет война, только дурак не боится» (ВИДЕО)
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Одесса, Украина, 11 августа 2022 года. Женщина и мальчик с собаками на поводке проходят мимо стены с надписью "Украина. Мечта не может быть разрушена".
Одесса, Украина, 11 августа 2022 года. Женщина и мальчик с собаками на поводке проходят мимо стены с надписью "Украина. Мечта не может быть разрушена". Фото: Viacheslav Onyshchenko

«Идет война, только дурак не боится. Я очень сильно переживаю за свою семью. Война», – с этих страшных слов украинской семьи начинается репортаж эстонского журналиста Мадиса Киммеля из Одессы.

«И это точно. Глупо было бы не бояться, и это в Одессе очень заметно. В обычное время парки развлечений и пляжи здесь до отказа заполнены людьми, ведь в это время наблюдается пик туристической активности. Но 24 августа 2022 года здесь всё по-другому. Несколько дней назад президент Владимир Зеленский сказал, что на этой неделе российские войска планируют самые кровавые нападения. После этого посольство США в Украине призвало своих граждан немедленно покинуть страну. И это заметно. Из Киева и Одессы многие уехали после этого призыва. Но в первой половине дня 24 августа всё же никакой серьезной атаки не произошло. Но, как говорится, еще только 3 часа дня», – ведет репортаж из Одессы журналист Мадис Киммель. 

«Мы уже больше полугода живем в такой ситуации, поэтому не думаю, что прямо какой-то особый страх сегодня есть. В первые дни войны было страшно, а сейчас как-то уже "привыклось", поэтому нормально», – говорит житель Одессы Андрей. 

«Всё свободное время я стараюсь проводить с семьей, а в остальное время я им мщу за их "русский мир" и за "всё хорошее», – говорит Геннадий. 

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