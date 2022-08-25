Три неожиданных продукта, от которых стоит отказаться перед сексом

Подготовка к сексу — занятие, требующее времени и сил, особенно если мы говорим о женщинах. И если с гигиеническими и другими бьюти-процедурами все понятно, то о рационе мало кто задумывается, а это невероятно важно. Вы знали, что неудачный выбор продуктов, которые вы съедите непосредственно перед тем как отправиться в спальню, может испортить все впечатление от интимного процесса? Чтобы вы не потерпели фиаско во время близости, мы собрали топ продуктов, о которых стоит забыть, если вы точно знаете, что секса сегодня не избежать.

Начос

Популярное мексиканское блюдо сегодня существует в разных вариантах — от простых кукурузных чипсов в пачке до полноценного ресторанного блюда. Мы хотим предостеречь от второго варианта. Как правило, начос подают с соусами, а они практически всегда острые. Большое количество перца для вашего желудка и других слизистых перед сексом — не самая лучшая идея. Вас могут начать мучить боли в ЖКТ или же вы просто испытаете неприятные ощущения во время близости. Если не можете отказаться от чипсов, ешьте только их, без соуса.

Хумус

Кажется, хумус уже давно стал самой обычной закуской, которая в ресторане или кафе уже ни у кого не вызывает вопросов. При этом, если вы планируете секс, от употребления хумуса все же стоит отказаться, так как он содержит довольно много жиров. Мы уже не говорим, что бобы, из которых и сделано пюре, могут вызвать газообразование, а это, наверное, один из самых неприятных моментов, который может настигнуть в самый разгар страсти.

Лакричные конфеты