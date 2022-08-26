Гороскоп на сентябрь для знаков Зодиака: кого ждут перемены, а кого – судьбоносная встреча

Помните, что не все так же активны, как вы. Постарайтесь избегать конфликтов и считаться с окружающими. Вторая половина месяца порадует решением многих вопросов, новыми знакомствами и новыми прочными отношениями.

На календаре конец августа, а значит, самое время для прогноза на следующий месяц. Что же ждет в сентябре Тельцов? Рассказывает экстрасенс и таролог Аделина Блэкмун.

Начало сентября для Тельцов будет сложным. Это время повышенной конфликтности, а ее следствие — много сказанных лишних слов. Совет: держите себя под контролем, потому что сказанное вами в гневе вам еще аукнется.

Середина месяца обещает быть насыщенной. Она очень подходит для путешествий, покупок, переезда, ремонта, энергий чего-то нового. Может быть, даже отношений. Конец сентября потребует от вас повышенной бдительности — осторожнее, вы можете быть обмануты.

Сентябрь — очень наполненный месяц для Близнецов. Активность, друзья, поездки, откровенные разговоры и смелые решения — именно этим запомнится данный период.

А самое главное, что вокруг вас соберется много единомышленников и тех, кто вас во всем поддерживает. Проявляйте инициативу и ничего не бойтесь, потому что сентябрь — очень удачное время для вас. Впереди приятные перемены! Не упустите свой шанс.

Раков в сентябре как будто разрывает на части — непонятно, за что браться. Поставьте приоритеты и не распыляйтесь по мелочам, лучше все решить поэтапно.

Середина месяца связана с большими тратами: пришло время свести дебит и кредит, вы тратите больше, чем можете себе позволить. Не торопитесь с крупными покупками. Старайтесь никому ничего не обещать и определить для себя четкий план действий.

Для Льва сентябрь окажется месяцем перемен. Изменения затронут разные сферы: это может быть как обновление своего дома, так и новый внешний вид, поведение и образ в целом. Захочется все поменять.

И это к лучшему. Ваши внешние изменения повлекут внутренние, и вы найдете общий язык со многими людьми. А вот в личной жизни перемены и обновления еще впереди, не в сентябре. Слушайте свой внутренний голос, свою интуицию — она подскажет верный путь.

Сентябрь может стать для Дев месяцем самостоятельных решений, если отбросить страхи — а это придется сделать. Поэтому смело берите все в свои руки!

Сначала вам будет казаться, что вы не справитесь с новыми делами и проектами, но уже к концу месяца вы поймете, что у вас все получается. В отношениях с любимыми и близкими тишь да гладь: много теплых уютных встреч и посиделок.

Для Весов сентябрь приготовил интересную композицию — старые связи и знакомства из прошлого — с целью помочь вам организовать и устроить счастливое будущее.

Пользуйтесь случаем и живите в моменте. В конце месяца возможны крутые покупки и карьерный рост. Отношения только радуют: ваша половинка поможет вам со всеми делами и подарит много чудесных моментов.

Скорпионов сентябрь очень порадует. Наконец-то финансовые вопросы будут решены, и вы сможете превратить любимое дело в источник дохода.

Также конец месяца в очень многих аспектах жизни расставит все точки над «i». Если придется расставаться с прошлым — не противьтесь этому. Значит, так надо. Обращайте внимания на все, даже незначительные мелочи, в итоге они могут оказаться важными и значимыми

Много важных событий произойдут для Стрельцов в начале месяца. Все в ваших руках, в ваших словах и поступках. Оставшуюся часть месяца вы или будете купаться в радости или расхлебывать неприятные последствия.

Обязательно все взвешивайте и продумывайте, без опрометчивых решений. Совет: конец месяца лучше всего провести на отдыхе, где-нибудь на природе. Это поможет вам восстановить баланс.

Козерогов сентябрь порадует крупными суммами. Звезды советуют сразу обернуть их в удачные крупные покупки, иначе есть риск все растратить, так ничего стоящего и не купив.

В середине месяца вас ожидают приятные встречи и знакомства, которые могут перерасти в новые отношения и полезные связи. Это будет время перемен: во многих сферах вашей жизни события будут развиваться слишком быстро, попытайтесь успеть за этими молниеносными изменениями.

В сентябре Водолеи с удивлением обнаружат, что дел гораздо больше, чем сил и времени. Отпустите панику и контроль, для вас лучше всего пустить все на самотек.

В середине месяца у вас будет много шансов на новую жизнь, новые проекты и перемены — не упустите их! Появятся новые друзья и знакомства, которые очень пригодятся вам в будущем.

В конце месяца ваша интуиция обострится до невероятных высот. Подсказки от Вселенной вы видите очень четко, поэтому используйте это время с пользой.

У Рыб сентябрь пройдет по принципу — вы сами кузнец своего счастья. Насколько вы будете активны и деятельны, настолько и дела ваши будут приносить успех. Если же вы будете лениться и предаваться унынию — не ждите видимых результатов.

Ваша работоспособность, позитив и хорошее настроение приведут к вам союзников. Середина месяца богата на предложения: как о сотрудничестве, так и руки и сердца. В конце месяца могут быть незапланированные траты.