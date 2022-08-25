Выступление Анатолия Белого и Чулпан Хаматовой в Балтии началось со слов «Слава Украине»

23 августа в Риге после гастролей в Нью-Йорке, Сан-Паулу, Одессе, Лондоне и других городах состоялось представление «Кабаре Людмилы Петрушевской» с Чулпан Хаматовой, Анатолием Белым и самой 84-летней писательницей и певицей. Мероприятие собрало множество именитых гостей (среди них – Татьяна Лазарева, Антон Долин и другие), зал был заполнен до предела, а зрители не раз взрывались аплодисментами и выкриками «Браво!»

Само мероприятие разделилось на две части – читку коротких историй Петрушевской в исполнении Хаматовой и Белого (они на сцене появились в образе путешественников с чемоданами, а сам антураж напоминал бесконечную поездку на поезде) и исполнение поэтессой авторских «переделок» знаменитых песен XX века – народных, шансона и прочих.

В первой части Хаматова и Белый во время спектакля практически не шевелились, вся сила этого визуального повествования – в сочинениях и голосе актеров, рассказывающих истории тронула публику воспоминаниями о депортации и тяжелых годах в период советской оккупации. Во второй части Петрушевская пела на русском, французском, английском и украинском, пишет RUS TVNET.