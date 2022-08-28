Что делать, если волосы стали ломкими?

Что представляют собой ломкие волосы?

Внимательно рассмотрите выпавший волос. Его длина должна быть равна средней длине ваших волос, а на кончике должна находиться маленькая белая луковица. На самом деле, в день вы теряете от 50 до 100 волос, и это вполне нормально. Но если вы заметили, что выпавшие пряди короче основной длины волос, а ваши локоны выглядят более сухими и пушистыми, возможно, проблема заключается в ломкости.

Также обратите внимание на линию роста волос. Если там гораздо больше «детского пушка», чем обычно, с разной длиной и сухой текстурой, то это, скорее всего, ломкие волосы.

Из-за чего волосы становятся ломкими?

Тип волос

Существует большое количество причин, по которым пряди могут стать ломкими, но некоторые типы волос более предрасположены к этой проблеме, включая кудрявые и жёсткие. Дело в том, что в этом случае, масло, вырабатываемое кожей головы, не может охватить весь волос. Чем закрученнее локон, тем больше он подвержен сухости и ломкости.

«Стареющие» и седые волосы также легче обламываются. Они, как правило, более жесткие и плохо впитывают влагу. Кроме того, пряди с возрастом теряют эластичность, из-за чего становятся ломкими.

Окрашивание волос