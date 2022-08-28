Ломкость волос — довольно распространённое явление, с которым большинство из нас сталкивается в тот или иной момент своей жизни. Нравится ли нам это? Нет. Но, к счастью, есть способы борьбы с этой проблемой даже до того, как она возникнет. Однако прежде чем что-то делать, важно определить, что представляют собой ломкие волосы и из-за чего они появляются, чтобы вы могли выбрать правильный план действий.
Что делать, если волосы стали ломкими?
Что представляют собой ломкие волосы?
Внимательно рассмотрите выпавший волос. Его длина должна быть равна средней длине ваших волос, а на кончике должна находиться маленькая белая луковица. На самом деле, в день вы теряете от 50 до 100 волос, и это вполне нормально. Но если вы заметили, что выпавшие пряди короче основной длины волос, а ваши локоны выглядят более сухими и пушистыми, возможно, проблема заключается в ломкости.
Также обратите внимание на линию роста волос. Если там гораздо больше «детского пушка», чем обычно, с разной длиной и сухой текстурой, то это, скорее всего, ломкие волосы.
Из-за чего волосы становятся ломкими?
Тип волос
Существует большое количество причин, по которым пряди могут стать ломкими, но некоторые типы волос более предрасположены к этой проблеме, включая кудрявые и жёсткие. Дело в том, что в этом случае, масло, вырабатываемое кожей головы, не может охватить весь волос. Чем закрученнее локон, тем больше он подвержен сухости и ломкости.
«Стареющие» и седые волосы также легче обламываются. Они, как правило, более жесткие и плохо впитывают влагу. Кроме того, пряди с возрастом теряют эластичность, из-за чего становятся ломкими.
Окрашивание волос
Ещё одна причина ломкости волос — окрашивание. Агрессивные химические вещества, такие как осветлители или релаксанты, могут ослабить связи внутри волос, делая их более слабыми и, следовательно, более склонными к ломкости.
Горячая укладка
Горячая укладка также может создать достаточную нагрузку на волосы, что приведет к их ломкости, поэтому всегда важно использовать защитное средство, прежде чем брать в руки инструмент для укладки.
Тугие причёски
Эта проблема касается и тугих хвостов, пучков и кос, которые могут вызвать излишнее натяжение волосяных волокон, что в конечном итоге повреждает их и вызывает ломкость, особенно если делать такие прически слишком часто.
Какие заболевания могут вызвать ломкость волос?
Иногда ломкость волос может быть вызвана проблемами со здоровьем. Заболевания щитовидной железы и генетические болезни волосяных фолликулов или стержней, могут способствовать повреждению и ломкости волос, а также дефицит питательных веществ, вызванный несбалансированным или неупорядоченным питанием.
Ещё одна возможная причина ломких волос — грибок кожи головы и фолликулит (в основном бактериальный). Конечно, в таких ситуациях важно проконсультироваться с врачом, чтобы правильно определить проблему.
Не стоит забывать и о таком важном факторе, как стресс. Если у вас очень напряженная работа или вы переживаете травмирующее событие, и у вас наблюдается ломкость волос, ее причина может заключаться в стрессе.
Как справиться с ломкостью волос в домашних условиях?
Есть несколько способов справиться с ломкостью волос в домашних условиях, включая прием пищевых добавок, отказ от определенных причесок и использование увлажняющих средств. К счастью, ломкость волос можно остановить, однако многое зависит от причины ее возникновения.
Включение в рацион витаминов
Если проблема заключается в неправильном питании, может быть полезно включить в рацион необходимые витамины. Есть несколько главных витаминов и минералов, которые должны быть в вашем рационе для поддержания здоровья волос. К ним относятся витамины группы B, D и ферритин. Наиболее известным витамином, который может способствовать здоровому росту волос, является витамин группы В, известный как биотин, но его нужно принимать, если у вас выявлен его дефицит, что на самом деле бывает довольно редко. Переизбыток биотина может привести к другим проблемам, включая акне.
Кроме того, нет доказательств того, что он заставит ваши волосы расти, особенно если уровень биотина в норме. Цинк, железо и селен - три важных питательных вещества, которые должны присутствовать в рационе, чтобы сохранить волосы сильными.
Использование увлажняющих средств для волос
Средства для волос, которые вы используете, являются ключевым оружием в борьбе с ломкостью. Поскольку поврежденные волосы, как правило, сухие, важно их постоянно увлажнять.
Кокосовое масло, масло жожоба, оливковое масло, масло ши и масло авокадо — отличные увлажняющие ингредиенты, которые должны присутствовать в ваших средствах по уходу за волосами. Они помогают удерживать влагу и придают смягчающий эффект, укрепляя волосы снаружи.
Что касается шампуня, выбирайте увлажняющий продукт без сульфатов, который подходит для вашего типа волос.
Сон на шёлковой наволочке
Уменьшить ломкость волос помогут и наволочки из шёлка или сатина. Благодаря более гладкой природе волокон они гораздо мягче воздействуют на ваши пряди. То же самое относится и к полотенцам из микрофибры — они не травмируют структуру волоса и не пересушивают кожу головы, в отличие от махровых, поэтому стоит приобрести одно из них, независимо от состояния ваших волос.
Отказ от горячей укладки
Легкая укладка без использования горячих приборов может быть эффективным способом предотвращения ломкости у людей с вьющимися или кудрявыми волосами. Также стоит отказаться от тугих причесок.
Когда следует состригать ломкие волосы?
Бывают случаи, когда волосы настолько повреждены, что приходится кардинально менять длину. В зависимости от степени ломкости вы можете постепенно отрезать поврежденные кончики, но прежде чем брать в руки ножницы, посоветуйтесь со своим парикмахером.
Если кончики начали расслаиваться, то восстановить их, как правило, невозможно. Вы можете временно «запаять» пряди волос различными средствами, но ущерб уже нанесён, и их следует как можно скорее срезать. Это поможет предотвратить дальнейшее расслоение локонов и повреждение новых волос.
Могут ли ломкие волосы снова отрасти?
Хорошая новость заключается в том, что ваши поврежденные волосы могут отрасти снова. В конце концов, волосы растут от корня, поэтому не стоит ухудшать их состояние, создавая какую-либо нагрузку на корни.