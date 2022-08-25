Супруга Сильвестра Сталлоне разводится с актером после 25 лет брака

В браке супруги провели 25 лет, и новость стала шоком для многочисленных фанатов актера. Журналисты еще на прошлой неделе выяснили, что привычное тату – портрет жены на бицепсе, актер перекрыл изображением собаки, передает TopNews.

Официальный представитель героя боевиков 90-х пояснил, что Сталлоне просто захотел обновить татуировку супруги, однако ему не понравился результат.

Впрочем, скрывать истинное положение вещей долгое время не удалось. Уже 24 стало известно, что чета разводится по инициативе Флавин, которую окончательно вывела из себя информация о том, что актер выводит из семейных фондов общие активы.

Представитель Флавин заявил, что актриса восстановит девичью фамилию, а также намерена через суд запретить любые действия с активами.