Раскрыта личность суррогатной матери детей Галкина и Пугачевой

Ширинина решила рассказать в ток-шоу «Прямой эфир», почему решилась на такой поступок. «Когда бог дает возможность, физическое состояние, то почему бы нет? Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье», — заявила Елена в программе, отметив, что знала, чьих детей носит под сердцем.