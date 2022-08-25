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Раскрыта личность суррогатной матери детей Галкина и Пугачевой

Limon.ee
Раскрыта личность суррогатной матери детей Галкина и Пугачевой
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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Konstantin Sednev

Стало известно, как выглядит суррогатная мать детей артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Девятилетние Елизавета и Гарри появились от 30-летней Елены Шириной, пишет inkazan.ru.

Она родила детей в 2013 году. Женщина сама поделилась этой информацией. На тот момент Ширинина жила в Казани, ей было 30 лет.

Ширинина решила рассказать в ток-шоу «Прямой эфир», почему решилась на такой поступок. «Когда бог дает возможность, физическое состояние, то почему бы нет? Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье», — заявила Елена в программе, отметив, что знала, чьих детей носит под сердцем.

Рожала Ширинина звездных детей в подмосковной клинике Лапино. Звездные родители не спешили делиться подробностями этого события, однако и не скрывали, что детей родила суррогатная мать.

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