«Я кричала и пыталась убежать. В итоге сумела выбраться из такси, но это было еще не все», – говорит жительница Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательства. Таксист все отрицает, а делом занимается полиция.
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«Внезапно он забрался на заднее сиденье и начал меня трогать»: девушка обвиняет таксиста Bolt в домогательствах
Водитель: ничего такого не было
«Внезапно он забрался на заднее сиденье и начал меня трогать»: девушка обвиняет таксиста Bolt в домогательствах
Поздно вечером 22 августа молодая жительница Таллинна вызвала такси фирмы Bolt, за рулем которого был таксист грузинского происхождения. «Я попросила его остановиться перед моим домом, но он поехал дальше, в темный переулок», – написала она в социальных сетях.