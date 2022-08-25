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«Внезапно он забрался на заднее сиденье и начал меня трогать»: девушка обвиняет таксиста Bolt в домогательствах

Водитель: ничего такого не было
Limon.ee
«Внезапно он забрался на заднее сиденье и начал меня трогать»: девушка обвиняет таксиста Bolt в домогательствах
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Домогательство. Фото иллюстративное.
Домогательство. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

«Я кричала и пыталась убежать. В итоге сумела выбраться из такси, но это было еще не все», – говорит жительница Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательства. Таксист все отрицает, а делом занимается полиция.

Поздно вечером 22 августа молодая жительница Таллинна вызвала такси фирмы Bolt, за рулем которого был таксист грузинского происхождения. «Я попросила его остановиться перед моим домом, но он поехал дальше, в темный переулок», – написала она в социальных сетях.

«Внезапно он перебрался на заднее сиденье и начал ко мне приставать. Я закричала, начала вырываться. В итоге сумела выбраться из машины, но это было еще не все. Он побежал за мной, пытался меня остановить», – рассказывает она.

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