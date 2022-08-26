Эстония запретила въезд российским туристам и предложила последовать своему примеру всем странам ЕС. Финляндия в 10 раз сократила выдачу туристических виз. Страны Балтии, Финляндия, Чехия ужесточили законы. А как относятся к российским путешественникам простые жители? Daily.afisha.ru узнала у граждан России, живущих в европейских странах.
Как путешественников из России встречают соседи из ЕС
Михаил Трунин
Фактчекер проекта «Арзамас», живет в Таллинне
«Русских в Эстонии не любят и притесняют» — наверное, многим приходилось слышать эту страшилку. Нельзя сказать, что отношения между русскими и эстонцами когда‑нибудь были идеальными, но на бытовом уровне столкнуться с неприязнью из‑за того, что ты из России и говоришь по-русски на улице, практически невозможно. По данным на 2022 год, русских в Эстонии 23,7% — почти каждый четвертый! На отношение к вам влияет не национальность или гражданство, а ваша позиция. В Балтийских странах разные языки и культуры веками сосуществуют, Эстония — цивилизованная европейская страна: местные жители в состоянии разделять свое отношение к государству и к людям.
При этом нельзя не признать, что последние заявления и решения эстонского правительства создают нервное напряжение среди живущих здесь россиян: студентам перестали выдавать новые виды на жительство, по ним теперь могут въезжать только родственники первого порядка. Специалисты из России всерьез боятся, что могут перестать продлевать ВНЖ.
Все это наверняка усилит негативный образ Эстонии, создаваемый многими российскими СМИ. В какой мере эстонское общество едино в озвученном премьер-министром мнении о том, что жители России больше не имеют морального права отдыхать в Европе, сказать невозможно. Но ждать всплеска бытовой русофобии не стоит: любое поспешно принятое политическое решение будет скорректировано самой жизнью.
Алексей Шевченко
Журналист, живет в Риге
В Латвии власти и определенная часть общества настороженно относятся к России и ее гражданам, но это объяснимо. С 1940 по 1991 год Латвия была силовым методом включена в состав СССР, и это до сих пор вызывает много дискуссий: здесь большая доля русскоязычного населения, что только усложняет решение некоторых проблем. К тому же в Латвии скоро выборы в сейм, и споры только обострились. С этим ничего не поделаешь: демократия есть демократия. Мне кажется, большинство из тех, кто сейчас переезжает в страны, входившие в СССР или бывшие в зоне его интересов, с уважением относятся к этой исторической боли.
Конечно, я сталкивался с ограничениями, связанными с банковскими услугами или оформлением документов. Но это общее место не только в странах Балтии и не только для россиян. Многие сервисы в Латвии — и офлайн, и онлайн — дублируют надписи на русском и на английском: удобство человека тут на первом месте.
Тотальной вражды на бытовом уровне я не встречал. Бывало, что кто‑то отказывался говорить по-русски или говорил с неприязнью о России, но это редкие истории, которые были и до 24 февраля.
Рига — очень космополитичный город. Сюда приезжают со всей Европы, тут говорят и по-русски, и по-английски. При этом многие из переехавших учат латышский язык. Я тоже. Мне кажется, это вопрос и этический, и практический. И вообще, даже если вы едете отдыхать на неделю, полезно выучить хотя бы «привет», «пока», «пожалуйста» и прочие подобные слова.
Андрей Панов
Финансовый директор, живет в Хельсинки
Финны не самая экстравертная нация: «что на уме, то и на языке» — не про них. Представьте себе трехэтажный дом, внизу хулиган лупит камнями по стеклам. У нас бы кто‑нибудь быстро вышел и попытался ему навалять. А финн поступит не так: он позвонит в полицию и скажет: «Тут происходит безобразие, пожалуйста, быстрее примите меры». Никто не выйдет, хулиган будет кидать камни, пока за ним не приедут. Как финны относятся к хулиганам? Никто их открыто не осуждает, в драки с ними не ввязывается. Просто откуда ни возьмись приезжает полиция, и хулигана нейтрализуют.
Вот и с нынешними событиями так же. Встречают ли люди, которые говорят здесь по-русски, неодобрение, косые взгляды? Вообще нет, нигде. Будут ли мазать краской машину с российскими номерами? Если такое произойдет, это ЧП, которое будет обсуждать и осуждать вся Финляндия, обидчика сразу найдут. Финское общество на государственном уровне борется с проявлениями сегрегации. В школах провели лекции, почему обвинять в чем‑то детей из‑за национальности — это нарушение закона. Русских тут много: 85 тысяч на 5 миллионов человек населения. Финнам не нужны распри внутри страны. Если вы не выкрикиваете лозунги в поддержку происходящего, на бытовом уровне вы ничего не заметите.
А вот что финны думают на самом деле, показывают опросы и выборы. «Хотите ли вы, чтобы у нас было больше русских туристов, чтобы они поднимали экономику и тратили деньги в наших отелях?» Финское общество отвечает «нет», нечего тут кататься туристам. Дело в том, что финны просто не могут себе представить общество, где власть избирается не народом. Так не бывает. Они уверены: русские сами избрали такую власть, власть такая потому, что этого хотели русские. Так что думают о нас нехорошо, это факт. Да и с чего бы им думать лучше, если сюда приехали почти 40 тысяч украинцев, которых тут кормят, поют, лечат, расселяют. К тому же цены на бензин растут, инфляция…
В Финляндии политики очень зависят от настроений людей. Если что‑то сделать вразрез с общественным мнением, твоя партия на ближайших выборах теряет места. Так что правительство постоянно изучает мнение избирателей. Если большинство опрошенных не хочет видеть тут русских туристов, значит, надо что‑то делать. Семь раз отмерь, один раз отрежь: финны не действуют эмоционально, любое решение — результат масштабного анализа. Прибалты ближе к нам по менталитету: они могут горшки бить, все запрещать. У финнов иначе: не запретим, но сократим. Нельзя переводить деньги на российские счета, нельзя ввозить в страну из России бензин (только в баке) и новые товары дороже 300 евро. При этом нет ни малейших ужесточений в плане ВНЖ: если ты нашел работу или едешь учиться — добро пожаловать! Финны поддерживают эвакуацию из России образованных людей.
Ася Зольникова
Журналист, живет в Вильнюсе
Я живу в Литве последние три месяца, до этого еще три я провела в Эстонии, периодически бывала в Риге. Открытой агрессии по отношению к себе в странах Балтии я не встретила. Мой муж устроился в литовскую компанию, коллеги к нему очень хорошо относятся. Знаю, что многие боятся говорить в Литве по-русски, но здесь к этому относятся нормально: на русском языке общаются как люди из России, так и из Белоруссии, Украины, а также местное население — старшему поколению, к примеру, бывает проще использовать русский, чем английский. При этом в Латвии эмигранты обычно учат литовский язык. А вот в Эстонии много людей, для которых русский остается единственным инструментом общения.
В первое время в Литве были стычки между русскими и украинцами, машины с российскими номерами могли поцарапать ключом. Недавно был эпизод, когда в крупнейшую усадьбу на территории страны не пустили русских, узнав их гражданство. Но это все единичные случаи. Путешественникам с российским гражданством продолжают сдавать в аренду машины, единственная проблема может возникнуть с банковской картой. Счет в местном банке открыть не получится, а российские карты здесь не работают.
Как ни странно, самые неловкие ситуации у меня возникали с местными таксистами в Эстонии и Латвии. Они нередко любят демонстрировать свою экспертизу в геополитике и настаивать на поддержке происходящего. Спорить с ними желания не возникает, просто бывает неприятно.
Что касается рассуждений о том, что русские больше не имеют морального права отдыхать в Европе: так считают политики и отдельные граждане. Кроме того, веселые компании русских, приехавших развлекаться, вызывают вопросы у местных украинцев: их эмоции можно понять. Но чтобы местные хотели выгнать из Литвы всех русских — такого точно нет.
Любовь Г.
Сотрудник страховой компании, живет в Праге
К русскому языку здесь давно все привыкли: здесь всегда было много украинцев, казахов, русских на ПМЖ. Многие давно владеют чешским, но между собой говорят и по-русски. Прага привыкла быть толерантной ко всем. Если ты приехал как турист и говоришь по-русски или по-английски, у тебя не будет проблем.
В остальной Чехии менее космополитичные люди, но чешская провинция сонная, так что и там вы не встретите агрессии. В Карловых Варах вообще все держалось на российских клиентах, для них это все очень печально. Отношение к ситуации в обществе не такое однозначное, как может показаться по чешским медиа. Если ты работаешь здесь, коллеги обычно проявляют сочувствие: «Как вы вообще держитесь? Не переживайте, пожалуйста, скажите, если вас кто‑то дискриминирует».
При этом открытое осуждение русских встречается и не пресекается государством. Больше всего пострадали студенты: были истории, когда люди сдавали экзамены, а им отменяли зачисление. На улицах стикеры про русский корабль, никто их не убирает. В кафе были надписи «не обслуживаем русских» (хотя я лично такого не видела). Были неприятные ситуации с машинами, но обидчиками были украинцы, а не чехи. Магазинам российских продуктов писали гадости на Google Maps. А в официальных учреждениях вообще ничего не изменилось: с русскими документами всегда были огромные проволочки, бюрократия зашкаливает.
Чехия — одна из самых активных стран, которые с самого начала помогали беженцам. Государство давало щедрую помощь, мы все ходили волонтерами, переводили, носили вещи. Общество было настроено альтруистически, но через пару месяцев все пошло на спад, потому что собственные экономические трудности чехов никто не отменял, инфляция растет. Есть люди, которые обижаются: государство должно в первую очередь помогать нам, а не иностранцам. Плохо подавленная русофобия, которая была и раньше, сейчас только усилилась.
Чехи по характеру не кровожадные, все это скорее общественное мнение, усугубленное исторической памятью. Если бы этот вопрос выставили на референдум, они бы проголосовали за то, чтобы туристов из России не было. Но вредительствовать они не будут.
Денис Аксенов
Предприниматель, живет в Варшаве
Поначалу у общества случилась истерика: люди пытались найти виноватых и сорвать на них свои чувства, машины с российскими номерами поливали краской, потом они вообще исчезли из виду. Водители наклеивали себе «страховку» на лобовое стекло — украинский флаг. В школах польские дети отказывались играть с русскими и белорусскими, были драки. Но первый эмоциональный шок прошел, и люди вернулись к обычной жизни: в последнее время никто не трогает ни людей, ни машины. Собрали совещание на уровне Министерства образования, в школах провели педсоветы, объяснили, что дети не должны подвергаться насилию.
Я часто езжу в командировки и пересекаю границу ЕС с российским паспортом: сотрудники аэропорта со мной максимально корректны, ни разу не испытал на себе никакой русофобии. На таможенном контроле я вижу много людей с российскими паспортами, невозможно понять, зачем они приехали: на каникулы или по работе. Со всеми общаются вежливо.
В Европу сейчас приехало огромное количество беженцев из Украины, в основном это жители русскоговорящих территорий. На улицах многие говорят по-русски: украинской речи я почти не слышу. Предвзятого отношения к русскоговорящим людям нет хотя бы потому, что непонятно, откуда ты. Раньше я сталкивался с негативом из‑за языка, а теперь стал даже чаще говорить по-русски в публичных местах.
Когда твой новый знакомый узнает, что ты из России, почти всегда происходит следующее. Сначала тебе сочувствуют, особенно если ты работаешь в Европе: «Да, вам сейчас тяжелей всего, на простых людей оказывают необоснованное давление». А дальше тебя тестируют на предмет твоего отношения к ситуации, проверяют на «свой/чужой». Важный момент: нейтральная позиция расценивается как поддержка режима: например, если ты скажешь, что ты вне политики. В таком случае человек, скорее всего, перестанет с тобой общаться.
На государственном уровне много всякого: например, запрет на покупку российских товаров. Но в целом разговоры о том, что русские не должны отдыхать в Европе, это все политические лозунги. Для Польши важно участвовать в культурной жизни России, католическую церковь во многих российских городах держат поляки. Если Польша будет дальше обострять отношения, она потеряет важный канал влияния. А вот у Чехии, Эстонии, Литвы и Латвии связей с Россией сравнительно меньше, поэтому и антироссийские настроения острее. Латвия еще в начале месяца отменила рабочие возможности для россиян.
Если ты не оборачиваешься в российский флаг посреди города, никто тебя не осудит. Исторически у Польши тесные отношения с Россией, у большинства поляков есть русские друзья, родные, пересечения по работе. От города это не зависит вообще: Польша разная, но отношение к русским более-менее совпадает. В Россию продолжают летать огромное количество поляков. Думаю, когда все закончится, простые люди забудут все так же быстро, как пандемию.