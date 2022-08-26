Как путешественников из России встречают соседи из ЕС

Андрей Панов

Финансовый директор, живет в Хельсинки

Финны не самая экстравертная нация: «что на уме, то и на языке» — не про них. Представьте себе трехэтажный дом, внизу хулиган лупит камнями по стеклам. У нас бы кто‑нибудь быстро вышел и попытался ему навалять. А финн поступит не так: он позвонит в полицию и скажет: «Тут происходит безобразие, пожалуйста, быстрее примите меры». Никто не выйдет, хулиган будет кидать камни, пока за ним не приедут. Как финны относятся к хулиганам? Никто их открыто не осуждает, в драки с ними не ввязывается. Просто откуда ни возьмись приезжает полиция, и хулигана нейтрализуют.

Вот и с нынешними событиями так же. Встречают ли люди, которые говорят здесь по-русски, неодобрение, косые взгляды? Вообще нет, нигде. Будут ли мазать краской машину с российскими номерами? Если такое произойдет, это ЧП, которое будет обсуждать и осуждать вся Финляндия, обидчика сразу найдут. Финское общество на государственном уровне борется с проявлениями сегрегации. В школах провели лекции, почему обвинять в чем‑то детей из‑за национальности — это нарушение закона. Русских тут много: 85 тысяч на 5 миллионов человек населения. Финнам не нужны распри внутри страны. Если вы не выкрикиваете лозунги в поддержку происходящего, на бытовом уровне вы ничего не заметите.