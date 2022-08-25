У берегов Италии затонула 50-миллионная яхта, владельцем которой итальянские СМИ называют совладельца «Кузбассразрезугля» Геннадия Айвазяна, сообщает Baza.
У берегов Италии затонула 50-миллионная яхта российского олигарха
У берегов Италии затонула 50-миллионная яхта российского олигарха
Яхта «Май Сага» ушла под воду в заливе Сквилачче. Экипаж сообщил о попадании воды на борт, а затем эвакуировался. Судно российского олигарха пытались отбуксировать в порт, но погодные условия ухудшились и яхта затонула.
«Май Сага» принадлежала Геннадию Айвазяну, совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд». По подсчетам итальянских СМИ, она обошлась ему в 50 миллионов долларов.