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У берегов Италии затонула 50-миллионная яхта российского олигарха

Limon.ee
У берегов Италии затонула 50-миллионная яхта российского олигарха
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Яхта. Иллюстративное фото.
Яхта. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

У берегов Италии затонула 50-миллионная яхта, владельцем которой итальянские СМИ называют совладельца «Кузбассразрезугля» Геннадия Айвазяна, сообщает Baza.

Яхта «Май Сага» ушла под воду в заливе Сквилачче. Экипаж сообщил о попадании воды на борт, а затем эвакуировался. Судно российского олигарха пытались отбуксировать в порт, но погодные условия ухудшились и яхта затонула.

«Май Сага» принадлежала Геннадию Айвазяну, совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд». По подсчетам итальянских СМИ, она обошлась ему в 50 миллионов долларов.

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