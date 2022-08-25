Они крадут счастье: шесть вещей в доме, которые приводят к депрессии

Каким бы тяжелым не был день, приходя домой, мы должны чувствовать облегчение, пишет Womanhit. Именно дома можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть, но иногда обстановка в квартире заставляет чувствовать себя подавленными.

Психологи считают, что некоторые предметы интерьера портят настроение и даже могут вызывать депрессию. Чтобы сберечь ментальное здоровье, проверьте, нет ли у вас вещей, крадущих счастье.

Разбросанные документы

Речь идет не только о рабочих бумагах, но и о любых предметах, которые ассоциируются с офисом и обязанностями. Если они пробрались туда, где вы должны отдыхать и наслаждаться общением с близкими, о умиротворении можно забыть.

Специалисты считают, что документы, рабочий ноутбук и телефон, календари с записями неминуемо приносят с собой энергетику офиса, лишая вас возможности расслабиться.

Что делать? Выберите место, где вы работаете — стол, кресло, отдельная комната. Пусть это будет вашем офисом на выезде. Храните все, что связано с карьерой только здесь, не давая этим вещам расползаться по дому.

Слишком много зеркал

Отражением в зеркале, по статистике, довольны лишь 25% людей, поэтому не стоит рассматривать себя слишком часто. Акцентируясь на недостатках, недолго заработать депрессию. Лишь некоторые используют недовольство, как мотивацию, и начинают работать с телом.

Засохшие цветы