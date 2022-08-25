Кофе – популярный бодрящий напиток, но несмотря на это его почитателям по-прежнему не хватает простых советов, как сделать свой утренний кофе еще лучше, чем обычно. Бариста Хельгер Аава отмечает, что для приготовления вкусного напитка вовсе необязательно покупать дорогую кофемашину последней модели или дорогие зерна – на самом деле секрет удавшегося утреннего кофе кроется в четырех советах, которые следует соблюдать.
Четыре простых совета от эстонского бариста: как приготовить самый вкусный утренний кофе
Следите за чистотой кофемашины
Если вы пользуетесь грязной кофемашиной, в ней накапливаются вредные бактерии – в результате портится вкус напитка, что, скорее всего, не остается для вас незамеченным. Поэтому я советую не только тщательно чистить кофейный аппарат раз в две-три недели (это надо делать обязательно), но и минимально чистить кофемашину каждый день.
Слишком горячая вода и кофе несовместимы
Большинство любителей кофе готовят его во френч-прессе, для чего сначала необходимо разогреть воду. К сожалению, кофе часто заливают слишком горячей водой, что портит его особый вкус. Советуем вскипятить воду, подождать около минуты и только потом наливать воду во френч-пресс. Рекомендуемая температура воды – 90–92 градуса, этот же совет актуален и в случае приготовления кофе в кемексе.
Правильная дозировка
Зачастую вкус кофе меняется из-за его передозировки. Например, нередко в кофейник с фильтром кладут почти вполовину больше кофе, чем необходимо. Из-за этого он может стать очень горьким, к тому же это отрицательно сказывается на вашем кошельке. Например, на обычный 1,8-литровый кофейник я советую брать 70–80 граммов кофе.
Не бойтесь экспериментировать со вкусами
В заключение я посоветовал бы не бояться экспериментировать с разными вкусами кофе – это касается как происхождения кофе, так и степени обжарки. Даже если при первой дегустации кофе покажется слишком кислым, попробуйте снова – поверьте, этот напиток может стать для вас самым вкусным в жизни. То есть качество утреннего кофе зависит и от того, насколько сам кофеман готов к различным вкусам, ведь чем больше мы пробуем, тем выше вероятность найти лучшие вкусы. Подробнее о разных кофейных зернах и вкусах Хельгер Аава расскажет на Tallinn Coffee Festival, который пройдет 2 и 3 сентября в Таллиннском котле культуры.