Четыре простых совета от эстонского бариста: как приготовить самый вкусный утренний кофе

Следите за чистотой кофемашины

Если вы пользуетесь грязной кофемашиной, в ней накапливаются вредные бактерии – в результате портится вкус напитка, что, скорее всего, не остается для вас незамеченным. Поэтому я советую не только тщательно чистить кофейный аппарат раз в две-три недели (это надо делать обязательно), но и минимально чистить кофемашину каждый день.

Слишком горячая вода и кофе несовместимы

Большинство любителей кофе готовят его во френч-прессе, для чего сначала необходимо разогреть воду. К сожалению, кофе часто заливают слишком горячей водой, что портит его особый вкус. Советуем вскипятить воду, подождать около минуты и только потом наливать воду во френч-пресс. Рекомендуемая температура воды – 90–92 градуса, этот же совет актуален и в случае приготовления кофе в кемексе.

Правильная дозировка

Зачастую вкус кофе меняется из-за его передозировки. Например, нередко в кофейник с фильтром кладут почти вполовину больше кофе, чем необходимо. Из-за этого он может стать очень горьким, к тому же это отрицательно сказывается на вашем кошельке. Например, на обычный 1,8-литровый кофейник я советую брать 70–80 граммов кофе.

Не бойтесь экспериментировать со вкусами