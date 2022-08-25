Недавно юмориста застали за ужином в ресторане с эффектной блондинкой, пишет woman.ru. Кто она, и стоит ли переживать по этому поводу Алле Пугачевой?
Как выглядит самая незаменимая женщина в жизни Галкина, которая рядом с ним уже 20 лет
В последнее время Максим Галкин и Алла Пугачева все больше времени проводят в разлуке друг с другом: певица вместе с детьми живет в Юрмале, а юморист разъезжает с гастролями по Европе.
Недавно сразу несколько крупных Телеграм-каналов сообщили, что Максима Галкина заметили в одном из ресторанов в Польше за ужином с эффектной блондинкой.
Парочка что-то бурно обсуждала и много смеялась. Женщину уже было приняли за новую возлюбленную артиста, но загадочной дамой оказалась Эльвира Мокробородова, которую называют не иначе как «главной женщиной в жизни Максима Галкина». Она бессменный директор юмориста и работает в тандеме с ним уже больше 20 лет.
В те времена Галкин только-только начинал свою карьеру. В июле 2001 года состоялся первый сольный концерт юмориста в Витебске. С этого момента выступления артиста стали регулярными, а за организацию каждого из них отвечала Эльвира Мокробородова.
Несмотря на то что женщина работает бок о бок со звездой, она предпочитает оставаться в тени. При этом именно Мокробородова на протяжении долгих лет делает заявления от имени Максима Галкина: опровергает слухи о его госпитализациях, курирует гастрольные туры и обращается к его поклонникам. Даже личные социальные сети женщины практически полностью посвящены Максиму Галкину: временами она публикует фотографии с концертов и съемок, поздравляет подопечного с праздниками и не забывает и про Аллу Борисовну, с которой дружит.
Очевидно, что все слухи о ее романе с артистом не имеют ничего общего с реальностью: у Эльвиры Мокробородовой есть любимый супруг и взрослые сын и дочка. При этом ее сотрудничество с Галкиным настолько крепкое, что вслед за артистом Мокробородова тоже уехала из России. Сама женщина эти новости не подтверждала, но поговаривают, будто еще в мае она купила виллу в Турции и теперь помогает Максиму осуществить его амбициозные планы по покорению Европы.