Как выглядит самая незаменимая женщина в жизни Галкина, которая рядом с ним уже 20 лет

В последнее время Максим Галкин и Алла Пугачева все больше времени проводят в разлуке друг с другом: певица вместе с детьми живет в Юрмале, а юморист разъезжает с гастролями по Европе.

Недавно сразу несколько крупных Телеграм-каналов сообщили, что Максима Галкина заметили в одном из ресторанов в Польше за ужином с эффектной блондинкой.

Парочка что-то бурно обсуждала и много смеялась. Женщину уже было приняли за новую возлюбленную артиста, но загадочной дамой оказалась Эльвира Мокробородова, которую называют не иначе как «главной женщиной в жизни Максима Галкина». Она бессменный директор юмориста и работает в тандеме с ним уже больше 20 лет.

В те времена Галкин только-только начинал свою карьеру. В июле 2001 года состоялся первый сольный концерт юмориста в Витебске. С этого момента выступления артиста стали регулярными, а за организацию каждого из них отвечала Эльвира Мокробородова.

Несмотря на то что женщина работает бок о бок со звездой, она предпочитает оставаться в тени. При этом именно Мокробородова на протяжении долгих лет делает заявления от имени Максима Галкина: опровергает слухи о его госпитализациях, курирует гастрольные туры и обращается к его поклонникам. Даже личные социальные сети женщины практически полностью посвящены Максиму Галкину: временами она публикует фотографии с концертов и съемок, поздравляет подопечного с праздниками и не забывает и про Аллу Борисовну, с которой дружит.