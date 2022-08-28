56-летняя Наталья Штурм ошарашила пользователей фото топлес

Популярная в 90-х годах певица Наталья Штурм, прославившаяся исполнением городского романса, разместила в социальных сетях слишком откровенное фото. 56-летняя артистка опубликовала свои снимки, сделанные в ванной комнате. На них певица позирует топлес, демонстрируя аудитории свои трусики. «Битва трусиков. Мужчины, в каком виде ваша девушка должна провожать вас на работу — 1 или 2?» — написала Штурм. Несмотря на то что модель целомудренно прикрывала обнаженную грудь рукой, поклонники Натальи были в недоумении.

«Достойная женщина… Для чего вам это?» – спрашивают Штурм в комментариях. На вопросы подписчиков, с чего вдруг она решила раздеться «на весь интернет», певица дала уклончивый ответ. «Иногда я одеваюсь на весь интернет для разнообразия», — ответила певица на комментарий последнего.