ВИДЕО ⟩ Думала, что брошу машину и поеду домой на такси: женщина столкнулась со змеей на автозаправке на Сыле

«Я заправилась на Olerex на Сыле и собиралась выезжать, как увидела змею, ползущую прямо перед моей машиной. Я безумно боюсь змей, и мое сердце просто ушло в пятки от страха», - рассказывает Марлеэн Elu24 (имя изменено, известно редакци).

Марлеэн быстро отошла от машины и стала наблюдать, что же будет дальше. «Змея заползла под мою машину, поползла между колесами. На мгновение я подумала, что мне придется оставить машину и ехать домой на такси», - смеется женщина.