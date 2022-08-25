«Змея заползла под мою машину, и мое сердце ушло в пятки от страха», - рассказывает женщина, столкнувшаяся со змеей на заправке Olerex в Копли, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ Думала, что брошу машину и поеду домой на такси: женщина столкнулась со змеей на автозаправке на Сыле
Думала, что брошу машину и поеду домой на такси: женщина столкнулась со змеей на автозаправке на Сыле
«Я заправилась на Olerex на Сыле и собиралась выезжать, как увидела змею, ползущую прямо перед моей машиной. Я безумно боюсь змей, и мое сердце просто ушло в пятки от страха», - рассказывает Марлеэн Elu24 (имя изменено, известно редакци).