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ВИДЕО ⟩ Думала, что брошу машину и поеду домой на такси: женщина столкнулась со змеей на автозаправке на Сыле

Merilyn Närep Limon.ee
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Думала, что брошу машину и поеду домой на такси: женщина столкнулась со змеей на автозаправке на Сыле
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Змея на автозаправке Olerex
Змея на автозаправке Olerex Фото: Lugeja foto

«Змея заползла под мою машину, и мое сердце ушло в пятки от страха», - рассказывает женщина, столкнувшаяся со змеей на заправке Olerex в Копли, пишет Elu24.

«Я заправилась на Olerex на Сыле и собиралась выезжать, как увидела змею, ползущую прямо перед моей машиной. Я безумно боюсь змей, и мое сердце просто ушло в пятки от страха», - рассказывает Марлеэн Elu24 (имя изменено, известно редакци).

Марлеэн быстро отошла от машины и стала наблюдать, что же будет дальше. «Змея заползла под мою машину, поползла между колесами. На мгновение я подумала, что мне придется оставить машину и ехать домой на такси», - смеется женщина.

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