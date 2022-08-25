ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ⟩ Как не обанкротиться, собирая ребенка в школу?

ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ

Хотите – верьте, хотите – нет, но, вероятно, у вас уже есть куча разных полезных вещей. В шкафчиках, на полочках, в рюкзаке ребенка, где-то в подвале. В каждом доме есть потайные местечки, в которых зачастую есть много полезного, сообщает Rus.TVnet.

Стоит перебрать все свои хранилища и составить список того, что уже есть. И только после этого отправляться в магазин за новыми принадлежностями для школы.

Помимо этого стоит провести ревизию и в гардеробе ребенка: все порванное - выкинуть, просто маленькое – отдать на благотворительность. После этого появится четкое представление о том, что действительно необходимо докупить!

ОБМЕНЯТЬСЯ ВЕЩАМИ

Можно встретиться с другими родителями, которые провели схожую ревизию, и обменяться тем, что не надо одним, но очень надо другим.

У кого-то, возможно, хранятся кипы белой бумаги, у кого-то - различные принадлежности для письма или блокнотики, привезенные с конференций или подаренные коллегами в свое время.

Также стоит поинтересоваться, нет ли у друзей старых учебников от старших детей, которые могут понадобиться вашему младшему чаду.

Такой обмен можно организовать и в одной из множества групп в социальных сетях «отдай, обменяй, купи, продай».

Фото: Imago/ScanPix

ПРИТОРМОЗИТЬ С ПОКУПКОЙ НОВОЙ ОДЕЖДЫ