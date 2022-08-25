Гороскоп на 25 августа: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желания

Лев

Этот день будет навевать на Львов скуку. Вам придется заниматься рутинной работой и однообразными занятиями. Такое положение вещей может подпортить вам настроение. Не стоит срывать негатив на окружающих, лучше попробуйте поискать себе более увлекательное занятие. Не вступайте в перепалки, огни могут закончится серьезной ссорой и восстановить мир будет трудно.

Дева

В этот день мелкие неприятности дадут о себе знать. Проблемы могут навалиться откуда их не ждали и выбить из колеи. Все деловые встречи стоит отложить на другой день, сегодня они не увенчаются успехом, вам не удастся найти общий язык с партнерами и убедить их в правильности своих идей. В личных отношениях может раздражать отсутствие ясности. Попробуйте поговорить по душам со своей второй половинкой, однако сильно не настаивайте, это может перерасти в серьезный скандал.

Весы

Весам в этот день по плечу любой проблемы. Вы полны решимости и энтузиазма, которые помогают преодолевать трудности и препятствия на пути к достижению желаемого. Благоприятный день для общения, вы с легкостью заводите новые знакомства и завоевываете симпатии. В личной жизни Весов все неоднозначно, вы можете начать новый роман, не до конца разобравшись со старым.

Скорпион