Танцуем, люди! Жителей Таллинна зовут на бесплатную жаркую тренировку

«Приглашаем как тех, кто уже старательно практиковал шаги сальсы и бачаты на предыдущих тренировках, так и тех, кто ещё не успел присоединиться – поспособствуйте установлению рекорда! Цель – аж 100 танцующих. Количество участников нескольких тренировок достигло 70 – поэтому, установленная цель не является недостижимой – почему мы и просим вашей помощи. Итак, до встречи в пятницу в 19 часов у Русалки! Также, последняя танцевальная тренировка подведёт черту под насыщенным и разнообразным летом бесплатных тренировок района Кесклинн», – сказала старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм.

«Интерес к изучению шагов сальсы и бачаты оказался столь большим, что мы продлили изначально запланированные только на июнь тренировки до конца августа, и вместо четырёх тренировок провели дюжину», – объяснила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. «Поэтому, те умницы, кто участвовали во всех тренировках, уже поистине искусные танцоры».

В течение лета желающие имели возможность принять участие в бесплатных тренировках района Кесклинн по диск-гольфу, бегу, танцам, йоге и SUP-сёрфингу. «По просьбам большого количества участников изначально запланированные только на июль занятия йогой мы решили также продлить», – добавила Хауканымм.