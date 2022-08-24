В эту пятницу на променаде Рейди Теэ у Русалки пройдёт последняя бесплатная тренировка латинских танцев. Управа района Кесклинн надеется достичь рекордного количества участников.
Танцуем, люди! Жителей Таллинна зовут на бесплатную жаркую тренировку
«Приглашаем как тех, кто уже старательно практиковал шаги сальсы и бачаты на предыдущих тренировках, так и тех, кто ещё не успел присоединиться – поспособствуйте установлению рекорда! Цель – аж 100 танцующих. Количество участников нескольких тренировок достигло 70 – поэтому, установленная цель не является недостижимой – почему мы и просим вашей помощи. Итак, до встречи в пятницу в 19 часов у Русалки! Также, последняя танцевальная тренировка подведёт черту под насыщенным и разнообразным летом бесплатных тренировок района Кесклинн», – сказала старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм.
«Интерес к изучению шагов сальсы и бачаты оказался столь большим, что мы продлили изначально запланированные только на июнь тренировки до конца августа, и вместо четырёх тренировок провели дюжину», – объяснила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. «Поэтому, те умницы, кто участвовали во всех тренировках, уже поистине искусные танцоры».
В течение лета желающие имели возможность принять участие в бесплатных тренировках района Кесклинн по диск-гольфу, бегу, танцам, йоге и SUP-сёрфингу. «По просьбам большого количества участников изначально запланированные только на июль занятия йогой мы решили также продлить», – добавила Хауканымм.
Кроме того, участники упомянули в качестве положительного аспекта, что занятия танцами и йогой объединяют разные поколения – возрастной спектр участников очень широк.