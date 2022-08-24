ГАЛЕРЕЯ ⟩ Героям слава! На площади Украины в Таллинне посадили «клен дружбы» двух стран

Клен на площади Украины в Таллинне посадили министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и посол Украины в Эстонии Марьяна Беца. В торжественной церемонии приняли участие представители благотворительных организаций, председатель таллиннского горсобрания Евгений Осиновский и старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В своей приветственной речи Беца сказала, что в такой критический момент, когда идёт ужасная война, развязанная Россией, очень важно иметь такого друга, как Эстония. Посол Украины заявила, что выражает своё глубокое восхищение той помощью, которую была оказано Украине народом Эстонии, эстонскими правительством, премьер-министром и президентом.

«Политическая, военная, гуманитарная, финансовая», — отметила Беца, назвав Эстонию маленькой страной с большим сердцем.

Урмас Рейнсалу в своей речи сказал, что в День независимости Украины Эстония чествует всех тех, кто без устали защищал право своей страны на самоопределение во время начавшейся ровно полгода назад геноцидной войны России в Украине.

«Сегодня, 31 год назад, Украина стала независимым государством. Народ Украины несёт определённые жертвы ради защиты независимости. Бесчеловечная цель России в войне против Украины – уничтожить украинские государственность и нацию», – сказал глава МИД.