Эстонские политики и общественные деятели о Санне Марин: она что, по ночам молиться должна?

Мы решили поинтересоваться у нескольких эстонских политических деятелей, действительно ли Марин перешла какие-то границы, повеселившись с друзьями, или ничего криминального всё-таки не произошло.

Раймонд Кальюлайд, член Рийгикогу

Раймонд Кальюлайд. Фото: Eero Vabamägi

«Конечно, с точки зрения достоинства финского государства, было бы лучше, если бы эти видео не доходили до общественности. По мнению многих людей такое поведение не подобает премьер-министру. Однако на человеческом уровне мне очень жаль Санну Марин. Наверное, мы часто забываем, что известные люди, будь то политики, певцы или актеры, тоже люди. Думаю, что большинству из нас точно не хотелось бы, чтобы видео с нами, сделанные в свободное время в компании друзей, доходили до публики таким образом. Кто-то, кому премьер-министр доверяла, предал ее или, по крайней мере, небрежно отнесся к материалам, касающимся премьер-министра. И хотя я не понимаю, почему премьер-министр позволила заснять себя на этой вечеринке, так же не могу понять «друга», который сливает такие видео в соцсети. Это по-человечески грустно».

Екатерина Васильева, невеста Мартина Репинского, общественный деятель

Екатерина Васильева. Фото: Instagram

«По моему мнению, каждый человек имеет право на личную жизнь. Ее работа часто связана со стрессом и почему бы не повеселиться в компании друзей, чтобы снять напряжение. Самое главное, чтобы на работе она качественно выполняла свои обязанности».

Виктор Васильев, врач и депутат Рийгикогу

Виктор Васильев Фото: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp