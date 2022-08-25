На прошлой неделе в соцсетях стали распространяться видео, на которых премьер-министр Финляндии Санна Марин зажигает на вечеринке с друзьями. Финское СМИ Iltalehti опубликовало те самые видео, которые стали вирусными в Facebook, на них засветились известные финны, включая певицу Альму, блогера Яниту Аутио, радиоведущую Каролину Туоминен и депутата парламента Финляндии Илмари Нурминена.
Эстонские политики и общественные деятели о Санне Марин: она что, по ночам молиться должна?
Мы решили поинтересоваться у нескольких эстонских политических деятелей, действительно ли Марин перешла какие-то границы, повеселившись с друзьями, или ничего криминального всё-таки не произошло.
Раймонд Кальюлайд, член Рийгикогу
«Конечно, с точки зрения достоинства финского государства, было бы лучше, если бы эти видео не доходили до общественности. По мнению многих людей такое поведение не подобает премьер-министру. Однако на человеческом уровне мне очень жаль Санну Марин. Наверное, мы часто забываем, что известные люди, будь то политики, певцы или актеры, тоже люди. Думаю, что большинству из нас точно не хотелось бы, чтобы видео с нами, сделанные в свободное время в компании друзей, доходили до публики таким образом. Кто-то, кому премьер-министр доверяла, предал ее или, по крайней мере, небрежно отнесся к материалам, касающимся премьер-министра. И хотя я не понимаю, почему премьер-министр позволила заснять себя на этой вечеринке, так же не могу понять «друга», который сливает такие видео в соцсети. Это по-человечески грустно».
Екатерина Васильева, невеста Мартина Репинского, общественный деятель
«По моему мнению, каждый человек имеет право на личную жизнь. Ее работа часто связана со стрессом и почему бы не повеселиться в компании друзей, чтобы снять напряжение. Самое главное, чтобы на работе она качественно выполняла свои обязанности».
Виктор Васильев, врач и депутат Рийгикогу
«Санна Марин – ну наконец-то! Политик без скандала - не политик. Теперь она совсем в другой лиге, наравне с Борисом Джонсоном. Ничего скандального в произошедшем на самом деле нет, это вопрос интерпретации. Молодая, красивая, энергичная – она что, по ночам молиться должна? Есть же и своя жизнь у молодой и красивой женщины. А поскольку больше ни в чем не замечена (и скорее всего замечена не будет), то приходится в соцсетях обсасывать то, что есть. Что касается меня, то какие у меня могут быть ситуации. И возраст не тот, и не премьер-министр, и никому не интересны помидоры, которые я в свободное время выращиваю».
Ану Саагим, журналист, светская львица
«Оставьте человека в покое, дайте ей жить. Она работает на полную катушку, если бы она была просто сухой тихоней, то это было бы ненормально. Она выкладывается на все 100 во всех сферах, свою работу выполняет очень хорошо, не к чему придраться. Невозможно 24 часа в сутки заниматься только работой и думать о ней. Нормальный человек работает 8 часов в день, 8 часов уделяет себе и 8 спит. Если всю жизнь уделять время только работе, можно потерять рассудок. И что, что она политик? Возьмем, к примеру, стриптизерш. Даже они не трудятся сутками у пилона, а находят время для отдыха, для воспитания детей, для уборки. Всё в жизни должно быть в равновесии».