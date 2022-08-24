ВИДЕО ⟩ Пойманный пьяным за рулем политик Индрек Таранд освободился из-под стражи

Бывший евродепутат Индрек Таранд, который должен был вступить в должность заместителя главы посольства Эстонии в столице Беларуси Минске 26 августа, собирался выехать со стоянки МИДа ночью в среду. Всё бы ничего, но Таранд сел в свою машину в состоянии алкогольного опьянения.

Таранд был освобожден из центра содержания под стражей в среду днем. Портал Elu24 поговорил с Тарандом, когда его освободили. «Я забрал вещи из машины и даже не думал садиться за руль», – сказал Таранд журналистам. По словам политика, уровень его алкогольного опьянения был 0,8 промилле.

Таранд сожалеет о своем поступке. «Сейчас идет делопроизводство и...»

20 лет назад он уже попадался пьяным за рулем – неужели этот опыт его ничему не научил? «Так и было, но у людей есть склонность...» – отвечает Таранд.

Пьяный за рулем

В 1:30 в Министерстве иностранных дел заметили, что Индрек Таранд пытается выехать со стоянки ведомства на машине, а охранник, похоже, не хотел открывать шлагбаум.

На место прибыли два полицейских экипажа, Индрека Таранда посадили в машину и отвезли в участок.

Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в 1:30 стражи порядка проверили водителя транспортного средства, подозревающегося в опьянении, на площади Исландии в центре города. «58-летний мужчина был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, которое квалифицируется как преступление, лишен права управления транспортным средством и задержан», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.