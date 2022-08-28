Суперпрочные колготки — мечта каждой девушки. К сожалению, иногда эта часть гардероба не доживает и до вечера, пишет wday.ru.
Восемь секретных лайфхаков, чтобы колготки не рвались на пальце
Если грамотно подходить к выбору колготок, они становятся отличным завершением любого образа: вы можете добавить яркий акцент или создать беспроигрышный тотал-блэк аутфит. Однако предмет гардероба может подвести в самый неподходящий момент: от появления дырок на пальце не застрахован никто.
Собрали полезные лайфхаки, благодаря которым ваши колготки станут прочнее. Берите на вооружение!
На мороз!
В первую очередь нужно укрепить этот нежнейший и капризный аксессуар не только в области стоп, но и целиком. Для этого новые колготки необходимо увлажнить водой, положить в пакет, а затем отправить на ночь в морозилку. Структура полимерного волокна, из которого сделаны колготки, при увлажнении и заморозке меняется, и колготки становятся более прочными. Утром они должны медленно оттаять: как только высохнут, надевайте! Такую вещь порвать куда сложнее, нежели незамороженную.
Лак вам в помощь
Можно надеть колготки и на расстоянии 20 см распылить лак для волос на место, где они соприкасаются с ногтями на ногах. А еще лучше — побрызгать лаком все колготки. Можно пойти еще дальше. Бесцветным лаком для ногтей покрыть то место на колготках, где чаще всего они рвутся, — то есть в области пальцев (читайте также: Личный опыт: я зашиваю колготки и нисколько не стыжусь этого). И тот, и другой лак склеивают волокна друг с другом — они становятся более прочными. Поэтому на некоторое время этот способ избавит вас от неловких моментов.
Размер имеет значение
Девушки склонны преуменьшать свои истинные размеры, но это точно не тот случай. На каждой упаковке колготок есть таблица размеров — обязательно обращайте на нее внимание. Если ваши параметры находятся на границе двух размеров, лучше берите больший. И ни в коем случае не приобретайте колготки на размер меньше, чтобы не пришлось их натягивать. Ведь именно сильное натяжение способствует моментальному появлению злополучных дыр.
Подумай о красоте ногтей
Что лучше для капрона: когда он скользит по нежной коже или трется о грубый ноготь? Девушки, будьте честны перед собой: ведь не раз ваши колготки рвались из-за не вовремя обрезанных ногтей на ногах. Поэтому не забывайте о педикюре: ваше спасение — это максимально короткие и отполированные ногти, а также смягчающий грубую кожу крем. Именно качественный уход за ногами продлит жизнь вашим любимым колготкам.
С мыском или без?
Выбирайте колготки с плотным мыском — дополнительным укреплением в носочной части колготок. Так будет больше шансов, что предмет гардероба прослужит долго. Если вы купите колготки с очень тонким мыском, велика вероятность, что они полетят в мусорное ведро в тот же день. Также следите, чтобы шов, соединяющий верхнюю и нижнюю части мыска, был плотным и лежал горизонтально на ваших пальцах. Именно он будет первым брать удар на себя и предохранять ваши колготки от повреждений.
Безупречный вариант
И чего только не придумают дизайнеры для модниц! Идеальный вариант, чтобы избежать дырок, — купить раз и навсегда новомодные колготки без мыска. Казалось бы, решение есть: нет мыска — нет и дыр. Но стоит помнить — такие колготки подходят только для открытой обуви, например босоножек (читайте также: Как носить бежевые колготки, чтобы не прослыть простушкой).
Это вам по карману
Существует еще один способ. Чтобы избежать появления дырок в районе больших пальцев ног, нужно надевать под колготки носки, а лучше — следки телесного цвета, которые создадут своеобразный барьер между колготками и ногтями и смягчат трение. То есть сначала обязательно протрутся следки, а уж потом в дело пойдут и ваши колготки.
Маленькая деталь
В каждом доме обязательно найдется пластырь. Именно этот предмет поможет в спасении ваших колготок. Попробуйте наклеить на ногти больших пальцев тонкой полоской пластырь, и вы убедитесь, что этот способ работает! Если по какой-то причине пластыря не оказалось, подойдет и обычная вата. Положите небольшой кусочек ваты на ноготь, а сверху наденьте колготки. Таким образом вы создадите преграду, которая поможет избежать трения ногтя о колготки, а значит, избавит вас от появления дыр.