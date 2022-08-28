Восемь секретных лайфхаков, чтобы колготки не рвались на пальце

В первую очередь нужно укрепить этот нежнейший и капризный аксессуар не только в области стоп, но и целиком. Для этого новые колготки необходимо увлажнить водой, положить в пакет, а затем отправить на ночь в морозилку. Структура полимерного волокна, из которого сделаны колготки, при увлажнении и заморозке меняется, и колготки становятся более прочными. Утром они должны медленно оттаять: как только высохнут, надевайте! Такую вещь порвать куда сложнее, нежели незамороженную.

Можно надеть колготки и на расстоянии 20 см распылить лак для волос на место, где они соприкасаются с ногтями на ногах. А еще лучше — побрызгать лаком все колготки. Можно пойти еще дальше. Бесцветным лаком для ногтей покрыть то место на колготках, где чаще всего они рвутся, — то есть в области пальцев (читайте также: Личный опыт: я зашиваю колготки и нисколько не стыжусь этого). И тот, и другой лак склеивают волокна друг с другом — они становятся более прочными. Поэтому на некоторое время этот способ избавит вас от неловких моментов.