НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ В Тарту неизвестный мужчина пытался заманить ребенка деньгами

Обеспокоенные родители опубликовали в социальных сетях множество предупреждающих постов об извращенце, бродящем по городу Тарту. На прошлой неделе неприятные инциденты произошли в любимом тарстусцами Lõunakeskus и Ülenurme Coop. Но теперь неизвестный активировался в районе Раадимыйза, который находится в пригороде Тарту.

Обеспокоенный близкий человек поделился в социальных сетях ужасным случаем, который произошел у его знакомого. Это случилось в понедельник, 22 августа, около шести часов вечера перед магазином Coop в Раадимыйза. Мужчина пытался заманить маленького ребенка, но, к счастью, ему этого сделать не удалось.

Чтобы привлечь внимание ребенка и увлечь его с собой, неизвестный мужчина использовал деньги. Но ребенок был настолько смел, что попросил помощи у проходившей мимо женщины. Прохожая не смогла равнодушно пройти мимо, она откликнулась на просьбу о помощи и защитила несовершеннолетнего.

На прошлой неделе редакция Elu24 получила тревожные сигналы о том, что в районе Тарту и его окрестностях какой-то неизвестный приставал к детям, и даже пытался увести полуторагодовалого малыша из магазина игрушек. Подробнее ЗДЕСЬ!

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск поясняет, что полиция проинформирована об этом происшествии, выясняются точные обстоятельства, личность неизвестного и мотивы его поступка. Полиция уже расспросила автора последнего тревожного сообщения в Facebook, а также пообщалась с ребенком. «В настоящее время мы изучаем видеозаписи с камер наблюдения, чтобы установить личность мужчины и автомобиль, на котором он уехал», – добавил Кейск.

Полиция просит людей, которые стали свидетелями описываемых инцидентов, или у которых есть какая-то информация о мужчине, который приставал к детям около магазина, сообщить об этом.