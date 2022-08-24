Тело 28-летней звезды «ДОМа-2» обнаружено в реке Санкт-Петербурга

Печальную новость подтвердила Олеся Малибу. По ее словам, у Анастасии были проблемы с запрещенными веществами, а также недомолвки с молодым человеком. Пока неизвестно, стала ли Кочервей жертвой убийцы или несчастного случая, или же наложила на себя руки. Следствие начало проверку.

Анастасия стала известной благодаря «ДОМу-2». На телестройку девушка пришла в 2018 году и благодаря яркой внешности сразу оказалась в центре внимания. Вскоре у блондинки завязался роман с Андреем Шабариным, правда, парочка постоянно ссорилась и выясняла отношения.

«Было честью стоять рядом с шикарными девушками, а, влюбившись в Шабарина, я стала батрачкой и ничтожеством», — как-то откровенничала Кочервей.

Жизнь Анастасии не была легкой. Девушка пыталась построить семью, но раз за разом у нее ничего не выходило. Даже с Шабариным она не сумела создать союз, а ведь от Андрея блондинка ждала ребенка (на ранних сроках беременности у нее случился выкидыш).

Напомним, Кочервей потеряла малыша в Турции, куда отправилась на закупку одежды для своего московского шоурума. Там звезду телестройки арестовали и заключили в СИЗО.