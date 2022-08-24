Несколько дней назад бывшая участница реалити пропала. Анастасия Кочервей перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения. А сегодня стало известно о ее смерти, пишет Стархит.
Тело 28-летней звезды «ДОМа-2» обнаружено в реке Санкт-Петербурга
Печальную новость подтвердила Олеся Малибу. По ее словам, у Анастасии были проблемы с запрещенными веществами, а также недомолвки с молодым человеком. Пока неизвестно, стала ли Кочервей жертвой убийцы или несчастного случая, или же наложила на себя руки. Следствие начало проверку.
Анастасия стала известной благодаря «ДОМу-2». На телестройку девушка пришла в 2018 году и благодаря яркой внешности сразу оказалась в центре внимания. Вскоре у блондинки завязался роман с Андреем Шабариным, правда, парочка постоянно ссорилась и выясняла отношения.
«Было честью стоять рядом с шикарными девушками, а, влюбившись в Шабарина, я стала батрачкой и ничтожеством», — как-то откровенничала Кочервей.
Жизнь Анастасии не была легкой. Девушка пыталась построить семью, но раз за разом у нее ничего не выходило. Даже с Шабариным она не сумела создать союз, а ведь от Андрея блондинка ждала ребенка (на ранних сроках беременности у нее случился выкидыш).
Напомним, Кочервей потеряла малыша в Турции, куда отправилась на закупку одежды для своего московского шоурума. Там звезду телестройки арестовали и заключили в СИЗО.
«В Турции от меня требовали, чтобы я подписала какие-то бумаги, но я не стала этого делать. Тогда меня свозили в больницу, что-то вкололи, и я сразу ослабла. Я пыталась объяснить, что этого делать не нужно, что я беременна, но меня никто не слушал. В тюрьме меня избили две девушки. Я случайно их толкнула, они сразу и напали, я просто не успела защитить себя и кроху, которую носила под сердцем. Честно признаюсь, я очень хотела этого ребенка, думала, что он станет моим лучиком надежды», — рассказывала Анастасия.