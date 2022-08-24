Цифровая мода и церемония награждения: Antonius отмечает десятилетний юбилей

Показ мод, организованный Тартуским центром креативной экономики, впервые пройдет в рамках крупнейшего в странах Балтии бизнес-фестиваля sTARTUp Day 2022. Показ мод Antonius 2022 пройдет в белом зале музея Тартуского университета с программой на полдня. Пространство преобразит в соответствии с художественной формой «Эстетика паровой волны» тартуская художница Сирла, также известная как Сирье Йоала. Этот художественный стиль представляет неоднозначный потребительский капитализм и поп-культуру, для которой характерна ностальгическая и сюрреалистическая связь с популярными развлечениями, технологиями и рекламой прошлых десятилетий.





На модном показе будут представлены ready-to-wear коллекции девяти молодых модельеров, которых объединяет устойчивое производство и использование местных материалов. Свои коллекции представят: Кей Кюлаотс, Мария Петрайтите (Литва), Кайре Ави, Сюзанна Петерс, COLLAB4MOOD (Paul Berg, OMOM Concept, Fibami, LÕÕM), Виктория Кулявайте (Литва), Отто Антсон, Ану Сиркас, Мерили Микивер и Марион Мёльдер.



Концептуальное сценическое оформление подготовлено модельером, лауреатом премии «Золотая игла» Трийну Пунгитс, чей особый стиль создает симбиоз с модной одеждой, которая будет представлена на сцене. Режиссером показа Antonius 2022 является актриса Марианне Кютт, для которой важно передать индивидуальность каждого модельера. «В этом году показ Antonius сосредоточен в первую очередь на чистой творческой энергии. Движущей силой является мир пространства и звука, созданный ди-джеем Раулем Оямаа», - отмечает Кютт.



В качестве специального гостя Эстонский фестиваль моды пригласил продемонстрировать последнюю коллекцию одежды бутик Design Hata, который представляет в Эстонии украинских дизайнеров. Показ организует владелица бутика Виталия Сасс, предпринимательница из Украины, цель которой - предложить украинскую моду высокого качества по доступным ценам.



Эстонский фестиваль моды родился в 2018 году, объединив в одном формате показ мод Fashion-Performance-Dance Высшей школы искусств Pallas, показ мод OmaMood Вильяндиской академии культуры и показ мод Antonius Тартуского центра креативной экономики. Фестиваль моды проходит каждый год в летний период в Тарту, и в течение всего года проводятся мероприятия, поддерживающие развитие модельеров.