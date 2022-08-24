Новый сценический образ Виктории Де Анджелис – басистки итальянской рок-группы Måneskin – вызвал бурную реакцию в соцсетях. Как рассказывает здание «Горящая изба», девушка временами стала выступать на концертах топлес. Такое решение артистки поняли не все, пишет Rus.TVNET.lv.
Внимание!
ФОТО ⟩ Басистка Måneskin выступила топлес: в соцсетях – критика, споры и восхищение
victoria de angelis pic.twitter.com/5ZYD8flOHN— for sapphics (@forsapphic) August 22, 2022
Критики Виктории отмечали, что музыкантам следует привлекать внимание творчеством, а не внешним видом. Кто-то говорил, что им было бы некомфортно находиться на концерте, на котором участница группы обнажила грудь.
Все в восторге от девочки из группы Måneskin, а мне как-то некомфортно от того, что она оголила на концерте грудь....🙄— Катастрофа (@ver4ik21) August 23, 2022
Я ж говорила уже, что у меня "старушечьи" взгляды на мир.
Правда тех, кто поддержал участницу Måneskin, было больше. Пользователи благодарили Викторию за нормализацию женского тела. Помимо этого, многие обратили внимание на то, что для рок-музыкантов выглядеть так – норма.
«Я не большая поклонница Måneskin, но после этих кадров стала очень уважать Викторию. Этому миру нужно перестать сексуализировать женскую грудь и относиться к женщинам лишь как к сексуальным объектам».
I’m not a big fan of Måneskin, but after seeing these photo I have so much respect for Victoria 😪— 🕊меньше чем три (@dasharevv) August 22, 2022
this world needs to quit sexualizing female breasts and treating women only as sexual objects https://t.co/qjO2trqziJ
Как говорится, от того, что басистка Måneskin на сцене голая, она не перестаёт быть басисткой, ххаха.— Мёртвый принц Арстотцки (exiled) (@AlpenDitrix) August 22, 2022
Это всё, что мне есть шитпостнуть по теме.
Я уже говорил, что Måneskin своей неконформностью возрождают само понятие рок-н-ролла. Виктория Де Анджелис, например, вопреки социальной стигматизации обнажения женской груди, на сцене спокойно рубит партии без майки. Восхищаюсь и уважаю. 🔥 pic.twitter.com/J1iPuVS5WI— граф пидоракула ❌ (@janxaverius) August 22, 2022
в январе ты страдаешь от разбитого сердца и думаешь как виктория де анджелис нашла таких комфортных друзей мужчин в августе каждую ночь чувствуешь себя охуенно и можешь ходить при друзьях мужчинах в одном белье уверенная что тебя не сексуализируют and that’s how hot girls do it— սոնյա (@welshwentzsstan) August 22, 2022
Виктория из Манескин снова изобрела секс с чем вас и поздравляю— Виктория Пан|кова (@vic_pyrrhica) August 23, 2022
Виктория из манескин так часто показывает сиськи, что я уже на это смотрю типа «ну подруга, отличный лук из штанов! Лайк!»— Голубь-Хуелубь (@UCorpse) August 22, 2022
я даже не поняла, что не так с фото, потому что мой мозг такой: ну рок звезды всегда обнажаются на сцене ЭТО НОРМАЛЬНО, а потом я такая стоп это же ВИКТОРИЯ ИЗ МАНЕСКИН и потом до меня дошло— hiraeth (@redflowergrows) August 22, 2022
u go, Queen <3 https://t.co/00y806PlVN