ФОТО ⟩ Младший сын Орбакайте стал невероятно похож на бабушку – Аллу Пугачеву

Младшему сыну Кристины Орбакайте от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова Дени уже 24 года. И надо отдать должное, как и все дети звездной четы, молодой человек очень талантлив: за последнее время он успел получить престижное образование в британском Кембридже и запустить на родине свой собственный проект, пишет Woman.

В России у Дени своя весьма успешная для его возраста компания по организации мероприятий, а в свободное от проектов время наследник певицы находит время на свое хобби — фотографию. Дебют у него состоялся в прошлом году. Юноша без помощи родителей и звездной бабушки провел в Москве свое первое масштабное мероприятие — костюмированное шоу Temple Of Hedonism.