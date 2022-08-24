Молодой и активный Дени Байсаров постоянно удивляет публику своими успехами и талантами. Но его последнее фото особенно привлекло внимание пользователей Сети.
ФОТО ⟩ Младший сын Орбакайте стал невероятно похож на бабушку – Аллу Пугачеву
Младшему сыну Кристины Орбакайте от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова Дени уже 24 года. И надо отдать должное, как и все дети звездной четы, молодой человек очень талантлив: за последнее время он успел получить престижное образование в британском Кембридже и запустить на родине свой собственный проект, пишет Woman.
В России у Дени своя весьма успешная для его возраста компания по организации мероприятий, а в свободное от проектов время наследник певицы находит время на свое хобби — фотографию. Дебют у него состоялся в прошлом году. Юноша без помощи родителей и звездной бабушки провел в Москве свое первое масштабное мероприятие — костюмированное шоу Temple Of Hedonism.
Все лето звездный красавчик провел в путешествиях по нашей стране и Европе. По этому поводу он опубликовал в своих соцсетях снимки, на которых запечатлены самые яркие моменты из поездок. Поклонники были шокированы тем, что на одном из фото, Дени уж очень похож на свою звездную бабушку Аллу Пугачеву.
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