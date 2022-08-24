Хотите весело провести последние выходные лета-2022? ТОП-5 террас Таллинна, где приятно посидеть в жару

Предлагаем вам ТОП-5 кафе и ресторанов, террасы которых не могут остаться незамеченными.

R14

В винном ресторане R14 вас ждет качественное вино и по-настоящему вкусная еда. Готовящиеся здесь блюда и предлагаемое вино великолепно сочетаются между собой благодаря шеф-повару и соммелье.

В 2022 году ресторан был отмечен гидом Мишлен.

Так как у ресторана теперь есть два филиала: в квартале Роттерманн и Haven Kakumäe, у вас есть возможность посетить их террасы в разных частях Таллинна.

Fotografiska

Ресторан Fotografiska создает новый уровень в культуре питания Эстонии. Такого вторичного использования – начиная от интерьера и заканчивая сервировкой блюд – в Эстонии еще не видели.

Кислый хлеб, заменяющий традиционный эстонский черный хлеб, подается на «тарелках», сделанных из противней для выпекания хлеба бывшего хлебного комбината. Капустный спред вместо масла подается на вогнутом дне бутылки, отрезанном от бутылки из-под вина. Представленные в меню блюда приготовлены в основном из продуктов растительного происхождения, и часто из тех их частей, которые в других местах идут в отходы. При желании к каждому блюду можно заказать мясо и рыбу из дневного меню.

Ресторан и бар на крыше находятся на 6-м этаже здания галереи, так что шикарный вид на старый Таллинн вам обеспечен.

Manna La Roosa

Manna La Roosa – это сочетание колониального стиля, индийских колонн из розового дерева, модного стиля бохо и gipsy chic, атмосферы парка аттракционов, психоделики, граффити, тщательно отреставрированных обоев начала прошлого века, элементов портового кабака, тотальной эклектики и как будто случайно оказавшихся в этих стенах декоративных предметов непонятного назначения.

Suveterrass

Мы приглашаем вас насладиться морским воздухом, прекрасным видом, умопомрачительными коктейлями, летними блюдами, кальяном и приветливыми лицами.

Фоном играет приятная музыка, а каждую неделю на радость вам мы приглашаем выступать артистов. Кроме того, мы мы можем устроить ваш день рождения, конференцию, и организовать различные возможные и невозможные мероприятия, пишет Visitestonia.

Ocean11