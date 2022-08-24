В День независимости Украины мы сделали подборку ТОП-5 мест, где можно попробовать самый вкусный «Киевский торт»! Для праздничного стола лучше всего могут подойти именно эти десерты.
ВКУС БОМБИЧЕСКИЙ ⟩ От люкса до бюджета: ТОП-5 мест, где в Таллинне можно купить «Киевский торт»
Ресторан Gianni
Рецепт кондитер ресторана получила напрямую из Киева. Торт изготавливается только из натуральных ингредиентов, обязательно используют 72-процентный шоколад для более насыщенного вкуса.
Целый торт – цена договорная, заказывать минимум за сутки
Кусочек торта – 4.50 евро
Ресторан Odessa
Рецепт торта разработан рестораном, детали хранятся в секрете.
Целый торт – 40 евро (примерно 1.4кг, заказывать минимум за сутки)
Кусочек торта – 6.50
Кондитерская Gustav
Ореховое безе ручной работы с коньячным кремом и вишней.
Целый торт – 15.90 евро (800 грамм)
Merekaru Pubi
Целый торт – от 27 евро (800 гр., 1.5кг., 2.2кг)
Кусочек торта – 3.90 евро
Eesti kondiiter
Промышленное производство. Приобрести можно в Prisma, Maxima, Barbora
Целый торт – 12.79 евро (1 кг)
Приятного аппетита!