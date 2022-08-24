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ВКУС БОМБИЧЕСКИЙ ⟩ От люкса до бюджета: ТОП-5 мест, где в Таллинне можно купить «Киевский торт»

Виктория Соломончук Лиана Турпакова
От люкса до бюджета: ТОП-5 мест, где в Таллинне можно купить «Киевский торт»
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"Киевский торт"
"Киевский торт" Фото: Gianni

В День независимости Украины мы сделали подборку ТОП-5 мест, где можно попробовать самый вкусный «Киевский торт»! Для праздничного стола лучше всего могут подойти именно эти десерты. 

Ресторан Gianni

Рецепт кондитер ресторана получила напрямую из Киева. Торт изготавливается только из натуральных ингредиентов, обязательно используют 72-процентный шоколад для более насыщенного вкуса. 

Целый торт – цена договорная, заказывать минимум за сутки

Кусочек торта – 4.50 евро

"Киевский торт"
"Киевский торт" Фото: Gianni

Ресторан Odessa

Рецепт торта разработан рестораном, детали хранятся в секрете.

Целый торт – 40 евро (примерно 1.4кг, заказывать минимум за сутки)

Кусочек торта – 6.50 

"Киевский торт"
"Киевский торт" Фото: ресторан Odessa

Кондитерская Gustav 

Ореховое безе ручной работы с коньячным кремом и вишней.

Целый торт – 15.90 евро (800 грамм)

"Киевский торт"
"Киевский торт" Фото: Gustav

Merekaru Pubi 

Целый торт –  от 27 евро (800 гр., 1.5кг., 2.2кг) 

Кусочек торта – 3.90 евро

Eesti kondiiter

Промышленное производство. Приобрести можно в Prisma, Maxima, Barbora

Целый торт – 12.79 евро (1 кг)

"Киевский торт"
"Киевский торт" Фото: barbora

                                                    Приятного аппетита! 

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