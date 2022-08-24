ВИДЕО ⟩ А вы экономите на школьных принадлежностях? Смотрите, как родители и ученики готовятся к началу учебного года

Учебный год начинается: у детей еще нет усталости, зато мамы в стрессе. Аве, дочь которой Лисандра в сентябре идет в школу, говорит, что для неё начало учебного года – период полный стресса. «Мы только начали выбирать вещи, которые необходимо приобрести к школе. У нас в планах два похода по магазинам: сейчас мы хотим прицениться и купить какие-то основные школьные принадлежности – дневники, пеналы, а в сентябре докупим то, чего нам не хватает», – рассказывает Аве.

«Мы уже обошли несколько магазинов и сравнили цены», – продолжает Аве. Но что не так с учебными принадлежностями, оставшимися с прошлого года? «Они уже потрепанные и приевшиеся», – отвечает Лисандра. Она пять лет ходила с одним пеналом, а сейчас не может себе найти новый:

«Ни один не подходит!»

Для того, чтобы современному школьнику быть в тренде, нужно купить тетрадки с определенным рисунком и какие-то особенные ручки? «Да, конечно, так веселее!» – говорит Даниэла, которая в этом году идет в 8-й класс. Однако, чем лучше школьные принадлежности, тем они дороже.

«Но это же не мои деньги!» – смеясь отвечает Даниэла.