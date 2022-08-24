Свежее исследование показывает, что один из самых больших источников стресса в начале учебного года – расходы на покупку школьных принадлежностей, в результате которых родители нередко остаются с пустыми карманами. Reporter отправился в магазин и выяснил, как идет подготовка к школе.
ВИДЕО ⟩ А вы экономите на школьных принадлежностях? Смотрите, как родители и ученики готовятся к началу учебного года
Учебный год начинается: у детей еще нет усталости, зато мамы в стрессе. Аве, дочь которой Лисандра в сентябре идет в школу, говорит, что для неё начало учебного года – период полный стресса. «Мы только начали выбирать вещи, которые необходимо приобрести к школе. У нас в планах два похода по магазинам: сейчас мы хотим прицениться и купить какие-то основные школьные принадлежности – дневники, пеналы, а в сентябре докупим то, чего нам не хватает», – рассказывает Аве.
«Мы уже обошли несколько магазинов и сравнили цены», – продолжает Аве. Но что не так с учебными принадлежностями, оставшимися с прошлого года? «Они уже потрепанные и приевшиеся», – отвечает Лисандра. Она пять лет ходила с одним пеналом, а сейчас не может себе найти новый:
«Ни один не подходит!»
Для того, чтобы современному школьнику быть в тренде, нужно купить тетрадки с определенным рисунком и какие-то особенные ручки? «Да, конечно, так веселее!» – говорит Даниэла, которая в этом году идет в 8-й класс. Однако, чем лучше школьные принадлежности, тем они дороже.
«Но это же не мои деньги!» – смеясь отвечает Даниэла.
По словам будущей восьмиклассницы у них в классе у девочек в моде тетрадки с цветочками и красивого дизайна. Человек – существо эмоциональное, и красота может быть очень серьезным мотиватором: красивые карандаши так и зовут рисовать, стильные кроссовки сами доведут вас до урока физкультуры, а запись в красивом блокноте выглядит гораздо симпатичнее. Старые вещи, конечно, могут ещё быть пригодными к использованию, но далеко не всегда так же эффективно мотивируют учиться.
Однако школьники не всегда выбирают самые дорогие товары. Например, Каролин предпочитает самым дорогим ножницам с изображением Гарри Поттера обычные. «Я не люблю Гарри Поттера», – объясняет она свое решение.
«У нас в семье система такая, что основные вещи к школе покупают родители, а остальное – сами дети. Тогда ребенок чувствует, что он и свои деньги тратит, и может задуматься, а нужны ли ему они и именно по такой цене», – поделился с Reporter секретами своих семейных лайфхаков Данел.
Всё равно, что думают родители, – у молодежи перед началом учебного года есть огромный интерес к выбору школьных принадлежностей. Поход в магазин для них – это целое приключение, наполненное эмоциями и ожиданием, когда же они смогут воспользоваться выбранными товарами.
Подробнее о том, как происходит выбор школьных принадлежностей у детей и взрослых, смотрите в видео Reporter!