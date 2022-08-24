ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ День независимости Украины в Rimi: посол боготворит вареники, блогер грезит о сале

Госпожа Марьяна Беца в эксклюзивном интервью поблагодарила народ Эстонии за поддержку, сеть магазинов Rimi за продажу украинских продуктов, что, конечно же, является и несомненной поддержкой украинских бизнесменов и экономики страны, страдающей от российской военной агрессии, и рассказала, что и в нашей стране покупает продукты Made in Ukraine. Это мюсли, каши и маринованные «Нежинские» огурцы, которые любят все без исключения, и этот продукт на прилавках наших супермаркетов долго не задерживается.

Посол Украины в Эстонии госпожа Марьяна Беца и исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ Фото: Мадис Вельтман

Что из блюд вкуснейшей украинской кухни готовит Марьяна Беца дома? По ее словам, это вареники с картофелем и вишней.

Смотрите и читайте эксклюзивное интервью с послом Украины в Эстонии Марьяной Беца:

– Обычно я покупаю каши и мюсли украинские, но иногда я очень люблю украинские огурцы. Маринованные. Это то, что я очень люблю. Всё зависит от... это может быть и мед иногда. Каждый раз, когда есть возможность, стараюсь приобрести украинские продукты. Это позволяет мне почувствовать частичку моей родины.

– Что вы готовите и как?

– Я не самый лучший кулинар. Но мое любимое блюдо – вареники, национальное блюдо Украины, их я могу съесть много. Предпочитаю с картошкой или вишней. Два вида. Но не с мясом.

– У вас такое красивое платье. Оно от украинских дизайнеров?