24 августа в День независимости Украины в магазине Rimi в торговом центре Nautica представили стенд украинских товаров. На это мероприятие пришла и посол Украины в Эстонии госпожа Марьяна Беца в красивом платье-вышиванке.
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ День независимости Украины в Rimi: посол боготворит вареники, блогер грезит о сале
Сегодня исполняется ровно 31 год с момента обретения Украиной независимости. К сожалению, в этот же день исполняется ровно 6 месяцев с начала военных действий в Украине.
По словам исполнительного директора Nautica Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, важно, чтобы мы не забывали о войне и поддерживали Украину всеми возможными способами.
По случаю Дня Независимости Украины было решено создать отдельный отдел с украинскими товарами в Nautica Rimi. «Украинские продукты всегда были популярны среди покупателей Rimi Eesti. Однако из-за войны, к сожалению, мы больше не продаем около 50 наименований товаров из 250, которых больше не осталось на прилавках магазинов. Например, любимые жителями Эстонии украинские арбузы. К счастью, мюсли из Украины еще есть в наличии. Это один из самых популярных украинских продуктов в нашем ассортименте. Мы стараемся, чтобы выбор украинских продуктов был как можно шире, чтобы наши покупатели также могли поддержать украинцев своим потребительским поведением».
С начала войны Rimi взяла на работу несколько сотен украинских беженцев, 50 из которых работают в Rimi по сей день. С конца февраля в магазинах Rimi вы больше не найдете товаров российского и белорусского производства. Товары на сумму более 100 000 евро, собранные с прилавков в то время, были переданы военным беженцам через Продуктовый банк. С помощью этой организации беженцам отправлена дополнительная продовольственная помощь, организован сбор средств совместно с Красным Крестом. Rimi также поддерживает лагеря для матерей и детей, бежавших из Украины.
Госпожа Марьяна Беца в эксклюзивном интервью поблагодарила народ Эстонии за поддержку, сеть магазинов Rimi за продажу украинских продуктов, что, конечно же, является и несомненной поддержкой украинских бизнесменов и экономики страны, страдающей от российской военной агрессии, и рассказала, что и в нашей стране покупает продукты Made in Ukraine. Это мюсли, каши и маринованные «Нежинские» огурцы, которые любят все без исключения, и этот продукт на прилавках наших супермаркетов долго не задерживается.
Что из блюд вкуснейшей украинской кухни готовит Марьяна Беца дома? По ее словам, это вареники с картофелем и вишней.
Смотрите и читайте эксклюзивное интервью с послом Украины в Эстонии Марьяной Беца:
– Обычно я покупаю каши и мюсли украинские, но иногда я очень люблю украинские огурцы. Маринованные. Это то, что я очень люблю. Всё зависит от... это может быть и мед иногда. Каждый раз, когда есть возможность, стараюсь приобрести украинские продукты. Это позволяет мне почувствовать частичку моей родины.
– Что вы готовите и как?
– Я не самый лучший кулинар. Но мое любимое блюдо – вареники, национальное блюдо Украины, их я могу съесть много. Предпочитаю с картошкой или вишней. Два вида. Но не с мясом.
– У вас такое красивое платье. Оно от украинских дизайнеров?
– Это просто обычная украинская вышиванка, никакого специального дизайна. Вышиванку можно купить в любом месте в Украине, это национальное платье. Мы сейчас ее надеваем, потому что это часть нашей индивидуальности, а также элемент, который символизирует поддержку народу Украины в борьбе с российской агрессией.
Элина Нечаева зашла на праздник
Эстонская оперная певица Элина Нечаева, которую мы также встретили в магазине этим праздничным утром, сказала, что часто покупает украинские продукты и любит их за всегда отменный вкус.
На выставке украинских продуктов мы также встретили блогера Дарью Пастак. Дарья сама украинка и пришла в Rimi специально, чтобы поддержать Украину и встретиться с послом Марьяной Беца лично.
Мы спросили, что покупает Дарья из украинских продуктов? Блогер однозначно посоветовала попробовать маринованные огурчики «Нежинские» и при первой возможности отведать настоящего украинского сала!
Смотрите и читайте интервью с блогером Дарьей Пастак:
– Даша, ты специально пришла на праздничное мероприятие или случайно?
– Нет, конечно, специально пришла, отслеживала, какие сегодня будут мероприятия по случаю Дня независимости Украины, и мы с Мирой пришли поддержать.
– Что из украинских продуктов ты покупаешь, где покупаешь, а главное – что готовишь дома?
– Кетчуп «Чумак», конечно же, еще у нас отличные огурцы маринованные – «Нежинские», чудесные. Готовлю дома борщ – коронное блюдо. Не готовлю часто, потому что уходит два часа, но готовлю. Особенно на какие-то большие праздники.
– Что предпочитаешь на десерт?
– Честно говоря, сладким я особо не злоупотребляю, после двоих детей не очень это хорошо, потому что влияет на объемы. Какой-то творог сладенький, «Киевский торт», если найти, то это роскошь. Обожаю. (редакция Limon.ee отыскала эти места – Прим.ред.)
– Где в Таллинне можно найти лучший «Киевский торт»?
– Не знаю, тоже хочу узнать. В основном привозят из Украины, привозят друзья в качестве роскошного подарка. А в Эстонии – не знаю. Знаю, что девчонки-украинки пекут сами дома, в Facebook-группах можно поискать и найти.
– Что насчет сала?
– Сало – это же эксклюзив, сало нельзя вывозить, это известный факт. Конечно, если кто-то из близких или знакомых едет в Украину и может привезти хоть маленький такой шматочек 100 граммов привезти – это большой праздник. Сало из Украины вывозить нельзя в больших количествах. В Эстонии его не так просто найти. Хотя, эстонское сало очень часто бывает тоже ничего.