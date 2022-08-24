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Молодой человек из Таллинна спасает электросамокаты: может, люди заметят и не будут парковаться посреди тротуара!

Александра Юрман Limon.ee
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Молодой человек из Таллинна спасает электросамокаты: может, люди заметят и не будут парковаться посреди тротуара!
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Scootersaver elektrilisi tõukerattaid püsti aitamas
Scootersaver elektrilisi tõukerattaid püsti aitamas Фото: Erakogu / Elu24 kollaaž

«Когда весной этого года элетросамокаты вновь появились на улицах после зимнего перерыва, я понял, что если я им не помогу, то никто им не поможет!» – говорит 22-летний Расмус из Таллинна, поставивший перед собой задачу спасать самокаты, брошенные на улицах кое-как, и сделать жизнь других участников дорожного движения лучше, пишет Elu24.

Неправильно припаркованные электросамокаты мешают передвигаться по тротуару и уже успели надоесть почти каждому участнику дорожного движения. Самокаты оставляют валяться посреди дороги, некоторые из них перевернуты и мешают движению пешеходов.

Чтобы решить проблему, Расмус создал аккаунт Scootersaver в Instagram, где делится изображениями, раздражающими пешеходов – стоящими на тротуаре самокатами, которые мешают пешеходам. Но Расмус не оставляет их валяться на дороге. Юноша помогает каждому самокату, который попадается на его пути, упавшему или оказавшемуся в очень неподходящем месте.

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