«Когда весной этого года элетросамокаты вновь появились на улицах после зимнего перерыва, я понял, что если я им не помогу, то никто им не поможет!» – говорит 22-летний Расмус из Таллинна, поставивший перед собой задачу спасать самокаты, брошенные на улицах кое-как, и сделать жизнь других участников дорожного движения лучше, пишет Elu24.
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Молодой человек из Таллинна спасает электросамокаты: может, люди заметят и не будут парковаться посреди тротуара!
Молодой человек из Таллинна спасает электросамокаты: может, люди заметят и не будут парковаться посреди тротуара!
Неправильно припаркованные электросамокаты мешают передвигаться по тротуару и уже успели надоесть почти каждому участнику дорожного движения. Самокаты оставляют валяться посреди дороги, некоторые из них перевернуты и мешают движению пешеходов.
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