Молодой человек из Таллинна спасает электросамокаты: может, люди заметят и не будут парковаться посреди тротуара!

«Когда весной этого года элетросамокаты вновь появились на улицах после зимнего перерыва, я понял, что если я им не помогу, то никто им не поможет!» – говорит 22-летний Расмус из Таллинна, поставивший перед собой задачу спасать самокаты, брошенные на улицах кое-как, и сделать жизнь других участников дорожного движения лучше, пишет Elu24.