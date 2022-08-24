Не впервые Таранд пьяный за рулем: когда-то он был кандидатом в президенты Эстонии

Департамент полиции и погранохраны подтвердил Postimees, что в 1:30 ночи стражи порядка проверили подозреваемого в вождении в нетрезвом виде на площади Исландии в центре города. «Было установлено, что 58-летний мужчина находился в состоянии криминального опьянения, он был отстранен от управления автомобилем и задержан», – сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.

Это не первый раз, когда Таранд садится за руль под воздействием алкоголя и попадается. Предыдущий случай произошел более 20 лет назад.

12 июля 2002 года, около пяти часов утра, дорожная полиция поймала Таранда за рулем служебного автомобиля Mercedes-Benz на улице Эндла, сообщает Postimees. Таранда, который в то время был канцлером Министерства иностранных дел, доставили на экспертизу, где у него было зафиксировано содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,5 промилле.