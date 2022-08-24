ФОТО ⟩ Солистка «ПараТайн» отмечает день рождения: десять горячих образов эстонской Насти Каменских

В среду, 24 августа, солистка группы «ПараТайн» отмечает свой день рождения. Ангелина Богуцкая родилась в небольшом городке Силламяэ и с самого детства всю себя отдала музыке. Окончив музыкальную школу, будущая певица переехала в столицу, где получила диплом Таллиннского музыкального училища имени Георга Отса по классу фортепиано, затем был классический вокал, и в 2013 году – окончание Эстонской академии музыки и театра, также по классу классического вокала.

«Дуэт «ПараТайн» образовался в 2014 году, когда волею судеб две одиноких души встретились не только чтобы одаривать друг друга нежностью, теплом и любовью, но и создать нечто новое, раскрывать в себе потаенные грани творческих идей»: эти красивые строчки о становлении дуэта написаны на сайте группы. А если сказать проще – в 2014 году Ангелина познакомилась со своим будущим мужем и коллегой по сцене Александром – так родилась большая любовь и дуэт «ПараТайн». Тексты и музыку для своих песен ребята пишут себе сами, от этого они пропитаны любовью и искренностью.

В конце 2019 года у музыкальной пары родился сын Дэйвид. Из-за рождения малыша, а вскоре и пандемии коронавируса, новые композиции «ПараТайн» стали выходить реже, но дуэт обещает, что вскоре наверстает упущенное.