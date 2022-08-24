Задержан экс-мэр Екатеринбурга и оппозиционный политик Евгений Ройзман

Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об вооружённых силах» (до 5 лет колонии). Сейчас в его квартире идут обыски. Также они пройдут в частном музее Невьянской иконы и фонде Ройзмана.

По данным СМИ, речь идет о статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС). Дело по этой статье можно завести, если человек уже был оштрафован по административной статье о «дискредитации» и совершил аналогичное нарушение в течение года. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.