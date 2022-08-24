В день рождения трамвая пассажиров порадовал оркестр на борту линии №3

По словам директора трамвайной службы предприятия Tallinna Linnatransport AS (TLT) Меэлиса Теллискиви, таллиннский трамвай сегодня находится в лучшем состоянии, чем когда-либо ранее на протяжении всей своей славной истории. «Долгая история не только обязывает, но и дарит исключительные возможности. Если в 2017 году был реализован крупный проект, который вывел трамвайный путь из центра города прямо в аэропорт, то сегодня наш самый серьёзный вызов – обеспечить к 2025 году трамвайное сообщение с пассажирским портом и за несколько лет принять в эксплуатацию 23 новых трамвая», – пояснил Теллискиви. По его оценке, в будущем столичный трамвай ждёт развитие и процветание.

По словам Теллискиви, с точки зрения экологичности из всех видов общественного транспорта трамвай оказывает наименьшую нагрузку на квадратный метр. Жители и гости столицы с удовольствием используют трамвай для передвижения по городу, и в долгосрочной перспективе расширение трамвайных линий будет способствовать решению местных транспортных проблем. «Соединение таких важных транспортных узлов, как аэропорт и пассажирский порт со Старым городом посредством трамвайного сообщения делает Таллинн не только комфортной жилой средой для его жителей, но и привлекательным местом для туристов», – уточнил Теллискиви.

Директор трамвайной службы TLT отметил, что для горожан трамвай всегда был самым популярным видом транспорта, о чем свидетельствует и тот факт, что в ежегодных опросах общественного мнения, проводимых со стороны Turu-uuringute AS, трамвай оценивается выше других видов общественного транспорта с точки зрения комфорта и надёжности. «Народная поддержка трамвая обусловлена ​​несколькими обстоятельствами. Прежде всего, трамвай – это островок спокойствия и безопасности среди суетливого и нервного городского движения. Когда вы садитесь в трамвай, есть большая вероятность того, что пассажирский салон не переполнен, при этом вы гарантированно доберётесь до места назначения, даже если полуденная пробка остановит другой городской транспорт. Трамвай – это отдельный мир, который уже более ста лет означает прогресс, достижение цели и стабильность, и люди это ценят», – подчеркнул Меэлис Теллискиви. Он также призывает всех автовладельцев хотя бы на день отказаться от автомобиля и совершить свои поездки на трамвае, автобусе или троллейбусе.