Хотите питаться правильно и не набирать вес? Узнайте свой энтеротип!

Ученые выяснили, что причина — в вашем энтеротипе. Оказывается, кишечник человека поддерживает одну из трех экосистем, и от этого зависят особенности пищеварения. Novochag.ru предлагает изучить описания каждого типа и определить свой энтеротип.

Тип «бактероиды»

Любите мясо, птицу, морепродукты, не отказываете себе в сливочном масле и тортиках с кремом? Это так называемая западная диета, у сторонников которой формируется энтеротип «бактероиды».

Ваши особенности

Хорошая новость: бактерии в вашем кишечнике отлично ферментируют сахар в белки, так что вы можете позволить себе и тортик, и шашлык. У вас прекрасный метаболизм, а бактерии в кишечнике способны разрушать токсины. Но при таком энтеротипе пищеварительная система работает с повышенной нагрузкой.

Ваш план правильного питания

Не забывайте вместе с мясом есть овощи и фрукты.

Ваш организм прекрасно сжигает даже десерты, но все же старайтесь не превышать рекомендованную норму сахара — 5 чайных ложек в день.

Ориентируйтесь на «пищевую пирамиду»: 40% продуктов должны составлять сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы, злаки, паста), 35% — овощи и фрукты, 20% — белки (мясо, птица, рыба, молочные продукты) и только 5% — жир и сахар.

Тип «превотелла»

Вы — убежденная вегетарианка или просто любите овощи и злаки больше, чем мясо? При таком питании формируется второй энтеротип — «превотелла».

Ваши особенности