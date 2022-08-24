24 августа ретроградное движение начинает одна из больших планет Солнечной Системы — Уран. Астрологи решили дать полезные советы каждому из знаков, как им стоит себя вести в оставшееся время до конца этого года, чтобы легко преодолеть любые невзгоды, пишет dailyhoro.ru.
Начало ретроградного Урана 24 августа 2022: советы астрологов по преодолению проблем для каждого знака Зодиака
Уран пробудет в состоянии ретроградности много времени, но его негативное влияние практически сойдет на нет к наступлению нового года, поэтому до середины декабря 2022 года всем нам нужно помнить о рекомендациях экспертов, описанных далее. Думайте о хорошем, чтобы оставаться на плаву.
Овен
Все, что нужно Овнам для того, чтобы остаться на светлой полосе осенью и в начале зимы, это меньше рисковать и более тщательно планировать дела на будущее. Даже небольшой толики осторожности уже будет достаточно для того, чтобы под ногами всегда оставалась твердая почва.
Телец
Ретро-Уран нельзя назвать опасным, а для Тельцов он и подавно не является угрозой. Тем не менее. Сейчас людям данного знака нужно будет заниматься любимыми делами и как можно реже идти на поводу у своих страхов, неуверенности. Новые глобальные проекты и дела лучше отложить до ноября.
Близнецам в период с 24 августа по конец осени стоит как можно реже находиться во враждебной среде — рядом с неприятными людьми, в неприятных местах. Это будет одним из главных условий достижения счастья и сохранения удачи.
Рак
Раки не особо подвержены влиянию Урана, но это не значит, что можно обойти стороной все проблемы, не предпринимая абсолютно никаких мер предосторожности. Эксперты в области астрологии советуют Ракам браться за максимально спокойные дела и как можно реже подвергать себя опасности во время занятий спортом.
Лев
На Львов Уран почти не воздействует плохо, поэтому все, что им советуют делать астрологи в оставшееся время 2022 года — это не переходить дорогу опасным людям и не наживать себе врагов. При правильном подходе Львы, наоборот, смогут найти новых друзей и обрести счастье в любви.
Девам нужно избегать депрессивных мыслей. Астрологи советуют настроиться на волну позитива. В противном случае в жизни этих людей может появиться слишком много неприятных случайностей. Не нужно уходить в себя и долгое время пребывать в уединении. Общение и веселье помогут достичь успеха в делах.
Весы
Для большинства из нас осень будет насыщена случайностями, причем как приятными, так и не очень. У Весов этот контраст будет ощущаться в разы сильнее, чем у людей других знаков Зодиака. Астрологи советуют всем Весам помнить о том, что за плохими новостями всегда следуют хорошие.
Скорпион
Скорпионы частично или полностью утратят свой дар убеждения. Этой осенью им придется уповать на какие-то другие свои таланты и навыки. Астрологи советуют не перекладывать ни на кого свою ответственность. Это может привести к большим проблемам в любой из сфер жизни.
Стрелец
Одиноким Стрельцам Уран поможет найти вторую половинку. Тем же, кто уже состоит в отношениях, астрологи, наоборот, советуют быть осторожнее и готовиться к внезапным ссорам и недопониманию. Скорее всего, желания Стрельцов и их вторых половинок временно перестанут совпадать.
Козерог
Водолеи этой осенью из-за ретроградного Урана могут упустить что-то важное из вида. Планета сделает так, что у этих людей произойдет небольшой внутренний «рассинхрон». Большой поток неуместных мыслей может заставить их потерять мотивацию.
Рыбы
Рыбам этой осенью нужно больше отдыхать и меньше перегружать себя делами. Уран в разы усилит ощущение усталости, поэтому важно тратить время и силы только на самое важное, правильно расставляя жизненные приоритеты. В противном случае Рыбы могут сбиться с пути.