Начало ретроградного Урана 24 августа 2022: советы астрологов по преодолению проблем для каждого знака Зодиака

Уран пробудет в состоянии ретроградности много времени, но его негативное влияние практически сойдет на нет к наступлению нового года, поэтому до середины декабря 2022 года всем нам нужно помнить о рекомендациях экспертов, описанных далее. Думайте о хорошем, чтобы оставаться на плаву.

Овен

Все, что нужно Овнам для того, чтобы остаться на светлой полосе осенью и в начале зимы, это меньше рисковать и более тщательно планировать дела на будущее. Даже небольшой толики осторожности уже будет достаточно для того, чтобы под ногами всегда оставалась твердая почва.

Телец

Ретро-Уран нельзя назвать опасным, а для Тельцов он и подавно не является угрозой. Тем не менее. Сейчас людям данного знака нужно будет заниматься любимыми делами и как можно реже идти на поводу у своих страхов, неуверенности. Новые глобальные проекты и дела лучше отложить до ноября.

Близнецы

Близнецам в период с 24 августа по конец осени стоит как можно реже находиться во враждебной среде — рядом с неприятными людьми, в неприятных местах. Это будет одним из главных условий достижения счастья и сохранения удачи.

Рак