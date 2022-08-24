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Мощные бицепсы Николь Кидман на обложке глянца ошарашили поклонников

Limon.ee
Мощные бицепсы Николь Кидман на обложке глянца ошарашили поклонников
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Николь Кидман
Николь Кидман Фото: AUDE GUERRUCCI

Звезда приняла участие в фотосессии для третьего номера журнала Perfect, посвященного величайшим иконам поп-культуры, пишет korrespondent.net.

Голливудская актриса Николь Кидман стала героиней обложки журнала Perfect. Она позировала в авангардных нарядах, в том числе и в «голом» платье от Глена Мартенса, креативного директора Diesel. Об этом пишет Daily Mail.

В ходе фотосессии 55-летняя обладательница Оскара продемонстрировала идеальную форму и впечатляющие бицепсы в микро-мини-юбке и топе. Кидман примерила рыжий парик с графической челкой и несколько нарядов: высокие ботфорты с широким голенищем и даже «голое платье».

Автором фотосессии выступил Чжун Линь. Он снял Кидман для третьего номера журнала Perfect, посвященного величайшим иконам поп-культуры.

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