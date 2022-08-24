Звезда приняла участие в фотосессии для третьего номера журнала Perfect, посвященного величайшим иконам поп-культуры, пишет korrespondent.net.
Мощные бицепсы Николь Кидман на обложке глянца ошарашили поклонников
Мощные бицепсы Николь Кидман на обложке глянца ошарашили поклонников
Голливудская актриса Николь Кидман стала героиней обложки журнала Perfect. Она позировала в авангардных нарядах, в том числе и в «голом» платье от Глена Мартенса, креативного директора Diesel. Об этом пишет Daily Mail.
В ходе фотосессии 55-летняя обладательница Оскара продемонстрировала идеальную форму и впечатляющие бицепсы в микро-мини-юбке и топе. Кидман примерила рыжий парик с графической челкой и несколько нарядов: высокие ботфорты с широким голенищем и даже «голое платье».
Автором фотосессии выступил Чжун Линь. Он снял Кидман для третьего номера журнала Perfect, посвященного величайшим иконам поп-культуры.
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