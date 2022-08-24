Мощные бицепсы Николь Кидман на обложке глянца ошарашили поклонников

Голливудская актриса Николь Кидман стала героиней обложки журнала Perfect. Она позировала в авангардных нарядах, в том числе и в «голом» платье от Глена Мартенса, креативного директора Diesel. Об этом пишет Daily Mail.

В ходе фотосессии 55-летняя обладательница Оскара продемонстрировала идеальную форму и впечатляющие бицепсы в микро-мини-юбке и топе. Кидман примерила рыжий парик с графической челкой и несколько нарядов: высокие ботфорты с широким голенищем и даже «голое платье».