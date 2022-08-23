В Ласнамяэ состоятся бесплатные кинопоказы: какими фильмами порадуют на этот раз?

Во-первых, в этот раз впервые предложим программу для совсем маленьких зрителей (3-7 лет). В сотрудничестве с Балтийской школой кино и медиа Таллиннского университета будут проведены два мастер-класса, во время которых дети смогут посмотреть мультфильм, создать свою анимацию и порисовать. В мультфильмах нет диалогов, только музыкальное сопровождение, и их легко смотреть малышам. Это отличная возможность для родителей провести время вместе с ребенком.

Затем будет продемонстрирован фильм «Хайди». По моему мнению, это один из немногих фильмов, которые можно посмотреть с детьми. Фильм очень добрый, в фильме много красивых пейзажей и музыки. Фильм не просто рассказывает историю девочки, которая живёт в деревушке с дедушкой, он показывает нам, что такое свобода, любовь, дружба, забота о близких людях.

ЛаснаКино. Фото 2015 года. Фото: MTÜ Lasnaidee

Следующий фильм – документальная кинолента «Почему мы креативны?». Поразительно то, что режиссер Герман Васке снимал его целых 30 лет, путешествуя по миру и задавая невероятным, талантливым, выдающимся людям один и тот же вопрос – почему они, собственно, креативны. Фильм очень динамичный, одно интервью сменяется другим, и только успевай следить за мыслями и рассуждениями людей, добившихся успеха в той или иной области.

Закончим наш кинодень фильмом «Стефан Цвейг: Прощание с Европой». Это фильм про известного австрийского писателя еврейского происхождения, который был вынужден уехать из Европы из-за прихода к власти Гитлера. Писатель поочередно посещает Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Режиссер фильма Мария Шрадер очень деликатно показала чувства и переживания главного героя».