Во время мытья окон гостиницы Hilton в центре Таллинна разбилось окно, вес которого оценивается почти в полтонны. Окно свисает со здания отеля и представляет угрозу проезжающим автомобилям и пешеходам. Улица Гонсиори перекрыта.
ФОТО ⟩ Вновь разбилось полутонное окно отеля Hilton: спасатели и полиция ограничили движение
Вновь разбилось полутонное окно отеля Hilton: спасатели и полиция ограничили движение
Спасательная команда Кесклинна опубликовала фотографии инцидента в сторис в Instagram: «Окно разбито, опасная зона перекрыта, пока стекло не будет убрано».
Подобный инцидент в отеле случается не в первый раз. Ранее, 17 июля 2021 года, окно на 11-м этаже отеля Hilton также разбилось во время мытья.
«На этот раз окно находится в том же месте, но этажом ниже. Предположительно птица влетела в окно. На данный момент больше никакой информации нет», – ответили в Спасательной команде Кесклинна.
Очевидец сообщил Elu24, что на асфальте валяются стекла и движение возле отеля перекрыто.
Elu24 связались со Спасательным департаментом, Департаментом полиции и погранохраны и отелем Hilton, но на момент публикации этой статьи ответа не последовало.
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