КУПИЛИ БЫ? ⟩ Австрийский McDonald’s выпустил гель для душа с ароматом популярного бургера

Постоянные клиенты McDonald’s в Австрии могут купить гель для душа с запахом фирменного бургера в приложении сети фастфуда за баллы, накопленные от заказов. Стоит новинка — 15 баллов. При этом за покупку салата «Цезарь» покупатели получат 5 баллов, а за большую упаковку «Чикен Макнаггетс» — 8 баллов. Сообщается, что пока косметическая новинка от сети ресторанов быстрого питания доступна только в Австрии.