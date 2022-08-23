Правительство Венгрии уволило метеорологическую службу за неточный прогноз погоды

Президента Национального метеорологического агентства Венгрии Корнелию Радикс уволили 22 августа из-за неточного прогноза погоды. В связи с этим в Будапеште отменили фейерверк в Национальный день, который отмечают 20 августа.

При это уволили всех главных синоптиков, потому что они предоставили ложную информацию о масштабах погоды, что ввело в заблуждение оперативную группу, ответственную за безопасность. Метеорологическое агентство извинилось на следующий день, ссылаясь на "фактор неопределенности", свойственный профессии метеоролога.