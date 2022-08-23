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Правительство Венгрии уволило метеорологическую службу за неточный прогноз погоды

Limon.ee
Правительство Венгрии уволило метеорологическую службу за неточный прогноз погоды
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Световое шоу в честь Национального дня.
Световое шоу в честь Национального дня. Фото: Peter Lakatos

В Будапеште пришлось отменить фейерверк в день национального праздника, сообщает Unian

Президента Национального метеорологического агентства Венгрии Корнелию Радикс уволили 22 августа из-за неточного прогноза погоды. В связи с этим в Будапеште отменили фейерверк в Национальный день, который отмечают 20 августа.

При это уволили всех главных синоптиков, потому что они предоставили ложную информацию о масштабах погоды, что ввело в заблуждение оперативную группу, ответственную за безопасность. Метеорологическое агентство извинилось на следующий день, ссылаясь на "фактор неопределенности", свойственный профессии метеоролога.

При этом фейерверк, который называли "крупнейшим в Европе" в честь "тысячелетия венгерского государства", перенесли на 27 августа.

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