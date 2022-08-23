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Санна Марин извинилась за фотографию, сделанную во время вечеринки в официальной резиденции премьер-министра

Limon.ee
Санна Марин извинилась за фотографию, сделанную во время вечеринки в официальной резиденции премьер-министра
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Санна Марин.
Санна Марин. Фото: OLIVIER MATTHYS

Глава правительства Финляндии Санна Марин заверила, что угрозы безопасности государства из-за ее отдыха не было, пишет YLE.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала фотографию, которая была сделана в резиденции премьер-министра Кесяранта. На ней две полураздетые женщины целуются и держат табличку со словом «Финляндия». Премьера на снимке нет.

«Я считаю, что фото некорректное. Прошу прощения, подобные снимки делать не стоит», – заявила журналистам Марин.

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