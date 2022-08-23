Глава правительства Финляндии Санна Марин заверила, что угрозы безопасности государства из-за ее отдыха не было, пишет YLE.
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Санна Марин извинилась за фотографию, сделанную во время вечеринки в официальной резиденции премьер-министра
Санна Марин извинилась за фотографию, сделанную во время вечеринки в официальной резиденции премьер-министра
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала фотографию, которая была сделана в резиденции премьер-министра Кесяранта. На ней две полураздетые женщины целуются и держат табличку со словом «Финляндия». Премьера на снимке нет.