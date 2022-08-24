Гороскоп на 24 августа: Весам – деньги, Козерогам – опасность, Рыбам – удивительные известия

Овен

В этот день Овнам будет непросто достичь поставленных целей. На вашем пути могут возникать трудности и преграды, придется приложить все усилия, чтобы добиться желаемого. Рассчитывать на удачу и помощь союзников не стоит, нужно полагаться на собственные силы. Крупные покупки и подписание важных документов стоит отложить на другой день.

Телец

Тельцам в этот день не стоит спешить с решениями и проявить максимальную внимательность и осторожность. Опрометчивые поступки и сомнительные знакомства могут обернуться неприятностями. Избегайте людей, которые слишком много обещают и пытаются втянуть вас в авантюры. Не упускайте из виду мелкие детали. Друзья придут к вам на помощь, однако вас может задеть их критика. Сохраняйте спокойствие, поссорившись в этот день, будет сложно восстановить мир.

Близнецы

Удачное стечение обстоятельство в среду поможет Близнецам решить давнюю проблему или найти ответ на важный вопрос. Этот день может стать началом больших перемен в жизни. Ваш нестандартный подход к решению ситуаций и смелые эксперименты помогают добиваться успеха. Новые знакомства в этот день могут перерасти как в крепкую дружбу, так и в романтическое увлечение с серьезным продолжением.

Рак