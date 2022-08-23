В Москве двое мужчин 21-го и 22-х лет занялись сексом у открытого окна. На них завели уголовное дело, по которому им грозит до 20 лет лишения свободы, пишет телеграм-канал Baza.
В Москве двое мужчин занялись сексом у открытого окна. Теперь им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
В Москве двое мужчин занялись сексом у открытого окна. Теперь им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
На молодых людей в полицию подала мать двух мальчиков 12-ти и 11-ти лет, которые увидели в окне половой акт. На место приехали правоохранители.
На них завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Молодые люди задержаны. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет snob.ru.