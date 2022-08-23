ФОТО ⟩ «Ничего подобного раньше не видел!» Облака над Эстонией приняли странные формы

Соцсети заполнились живописными фотографиями облаков. Оказалось, что по всей стране сегодня в полдень можно было наблюдать необычные облака. По-научному их называют Asperitas.

Asperitas – особенная черта некоторых облаков, представляющая собой выраженные волнистые структуры в нижней их части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид.

Синоптик Кайро Киитсак не отстает от народа. Он также поделился в Facebook фотографиями, сделанными на островах Западной Эстонии. В комментариях под фотографиями некоторые люди выразили недоумение.

«Я старый человек, но я никогда раньше не замечал таких облаков», – заявил пожилой Хилле. «Как в сказке», «Невероятные», «Как пенистые морские волны,» – пишут удивленные жители Эстонии.

«Я никогда не видела таких облаков раньше! Ощущение, будто небо вот-вот упадет», – призналась Лейда. Некоторые подписчики синоптика даже усомнились в подлинности снимков. Они выразили предположение, что такие облака могли просто нарисовать.

Синоптик Кайро Киитсак пояснил Elu24, что механизм образования облаков Asperitas до сих пор остается загадкой. Однако, по словам Киитсаку, есть мнение, что такие облака образуются, когда атмосфера становится нестабильной и происходит ветровой сдвиг в слоях воздуха, близких к земле.