Стилист назвал самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года

Осенью Владимир Казарян рекомендует носить тренчи. «Осенью 2022 года классические тренчи будут актуальны, как и в прошлом году. Хаки, кэмел, бежевый – выбирайте любой из этих оттенков. И обратите особое внимание на детали: идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами», – объяснил стилист, передает «Газетa.Ru».

Что касается пальто, Казарян посоветовал выбирать минималистичные модели в теплых оттенках. «Если мы говорим о пальто, актуален минимализм — как в отделке, так и в цветах. Преимущество за теплыми оттенками: карамельный, крем-брюле, кэмел», – добавил он.