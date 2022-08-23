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Стилист назвал самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года

Limon.ee
Стилист назвал самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года
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Тренч. Иллюстративное фото
Тренч. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Стилист Владимир Казарян рассказал, что двубортные тренчи с погонами и минималистичные пальто в теплых оттенках станут безусловными хитами грядущей осени.

Осенью Владимир Казарян рекомендует носить тренчи. «Осенью 2022 года классические тренчи будут актуальны, как и в прошлом году. Хаки, кэмел, бежевый – выбирайте любой из этих оттенков. И обратите особое внимание на детали: идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами», – объяснил стилист, передает «Газетa.Ru».

Что касается пальто, Казарян посоветовал выбирать минималистичные модели в теплых оттенках. «Если мы говорим о пальто, актуален минимализм — как в отделке, так и в цветах. Преимущество за теплыми оттенками: карамельный, крем-брюле, кэмел», – добавил он.

Эксперт предлагает отказаться от объемных пальто в пользу сидящих по фигуре. «Хотя пресловутые пальто-коконы все еще с нами, их начнут вытеснять приталенные модели. Нам всем уже несколько наскучил oversize. Отличной альтернативой привычным свободным фасонам станут модели с втачным рукавом», – отметил он.

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