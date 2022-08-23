Стилист Владимир Казарян рассказал, что двубортные тренчи с погонами и минималистичные пальто в теплых оттенках станут безусловными хитами грядущей осени.
Стилист назвал самую модную верхнюю одежду на осень 2022 года
Осенью Владимир Казарян рекомендует носить тренчи. «Осенью 2022 года классические тренчи будут актуальны, как и в прошлом году. Хаки, кэмел, бежевый – выбирайте любой из этих оттенков. И обратите особое внимание на детали: идеальная модель должна быть двубортной, с отлетной кокеткой и погонами», – объяснил стилист, передает «Газетa.Ru».
Что касается пальто, Казарян посоветовал выбирать минималистичные модели в теплых оттенках. «Если мы говорим о пальто, актуален минимализм — как в отделке, так и в цветах. Преимущество за теплыми оттенками: карамельный, крем-брюле, кэмел», – добавил он.
Эксперт предлагает отказаться от объемных пальто в пользу сидящих по фигуре. «Хотя пресловутые пальто-коконы все еще с нами, их начнут вытеснять приталенные модели. Нам всем уже несколько наскучил oversize. Отличной альтернативой привычным свободным фасонам станут модели с втачным рукавом», – отметил он.